"Тупые футболисты": Кулеба внезапно прошелся по сборной Украины (видео)

Экс-дипломат раскритиковал футболистов Сине-желтых

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал уход Сергея Реброва с поста главного тренера национальной команды по футболу. Экс-чиновник винит не только Реброва в провале Сине-желтых в отборе на ЧМ-2026.

Что нужно знать

Соответствующий комментарий Кулеба дал на своем YouTube-канале. Он считает, что проблема сборной в "коррупционной системе национального футбола". Кроме того, Дмитрий назвал футболистов "тупыми" и отметил, что стоило уволить и игроков, и тренера.

Уволить всех футболистов из сборной Украины нельзя, поэтому увольняют главного тренера. Я не снимаю с Реброва ответственности за результат – он, как тренер, безусловно, её несёт. Но мы должны понимать, что по полю бегал не Ребров. Если 11 футболистам в расцвете сил нужно было дополнительно объяснять важность этой игры или рассказывать, как работать с мячом, потому что они сами тупые и этого не осознают… То есть я к тому, что законы жизни таковы: тренера можно уволить, а команду – нет. Хотя, по большому счету, стоило уволить и тренера, и команду. Дмитрий Кулеба

Напомним, сборная Украины под руководством Реброва не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации. Следующие матчи Сине-желтые, вероятно, проведут, в международное окно перед стартом чемпионата мира. Ожидается, что до этого наша команда получит нового главного тренера.