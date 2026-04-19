На матче "Динамо" заметили легенду футбола с сыном (фото)

Саленко прославился на весь мир в 1994 году

Киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зарю" в 24-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ). На трибунах стадиона имени Валерия Лобановского был замечен легендарный футболист Олег Саленко с сыном Романом.

Что нужно знать

"Динамо" обыграло "Зарю" (3:1)

Саленко пришел на матч с сыном, который сейчас выступает за "Зарю"

Олег забил 5 голов в одной игре на ЧМ-1994

Об этом сообщает dynamokyiv.tsm в threads. К слову, сын легенды является арендованным у "Динамо" полузащитником "Зари".

Саленко играл за "Динамо" в советское время и во времена Независимости. Мировую славу ему принесло участие на чемпионате мира по футболу-1994. Там Олег в составе сборной России установил феноменальное достижение — забил 5 голов в одном матче. От ног нападающего тогда пострадала команда Камеруна.

Примечательно, что Саленко также сыграл и за сборную Украины. В 1992 году он был участником первой игры Сине-желтых в истории. 29 апреля 1992 года в Ужгороде на стадионе "Авангард" украинцы проиграли Венгрии со счетом 1:3.

Отметим, Роман Саленко является воспитанником киевского "Динамо". В аренде за "Зорю" 20-летний хавбек успел забить гол на самом высоком уровне. Это произошло в матче 2-го тура УПЛ 2025/26 с "Кудровкой" (2:1).

Напомним, "Динамо" провалило еврокубковую кампанию 2025/26, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций. В Кубке Украины Бело-синие сыграют в полуфинале с "Буковиной" (22 апреля). Это единственный трофей, на который претендуют "динамовцы" в текущей кампании.