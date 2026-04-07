Вся Италия его ненавидит: как 14-летний футболист вывел свою страну на ЧМ-2026 и стал героем (видео)

Мальчик поедет на Мундиаль в качестве почетного гостя

Сборная Боснии и Герцеговины по футболу во второй раз квалифицировалась на Чемпионат мира по футболу. Боснийцы обязаны выходу на Мундиаль не только футболистам и тренерам, но и обычному болбою (мальчик, который подает мячи).

Что нужно знать

Босния и Герцеговина выбила Италию из отбора на ЧМ-2026 — 1:1 (4:1 по пенальти)

Перед серией пенальти болбой украл "шпаргалку" Доннаруммы

Италия пропустит третий Мундиаль подряд

14-летний футболист Афан Чизмич работал на финале стыкового ранда отбора ЧМ-2026 Босния и Герцеговина — Италия болбоем. Перед серией пенальти мальчик украл "шпаргалку" итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, передает karisports.

На листке бумаги указывалось, куда чаще бьют 11-метровые удары футболисты сборной Боснии и Герцеговины. В итоге Доннарумма работал по памяти. Одному из лучших вратарей мира не удалось отбить ни единого пенальти — итальянцы потерпели поражение в футбольной лотерее.

Афан стал национальным героем в Боснии и Герцеговины. Местный телеканал N1 ​​взял интервью у подростка и обещал взять его на Мундиаль в качестве почетного гостя. А вот для Италии Чизмич стал настоящим врагом, ведь из-за его действий Италия в третий раз подряд пропустит чемпионат мира.

Добавим, что Афан сам является многообещающим нападающим в молодежной системе клуба "Челик" (Зеница). На момент инцидента он забил 18 голов в 12 матчах за свою команду.

Добавим, что перед матчем Босния и Герцеговина — Италия прогремел еще один скандал. Боснийцы на закрытой тренировке обнаружили итальянского "шпиона".

Напомним, сборная Украины также не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. После этого украинцы в контрольном матче победили Албанию (1:0).