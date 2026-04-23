Минус 280 грн с чека: в "АТБ" появилось "золотое" предложение для кофеманов
Сейчас самое время сделать запасы
Сеть супермаркетов "АТБ" объявила об очередной волне выгодных предложений. В этот раз под значительное снижение цен попали популярные позиции кофе и чая.
Согласно актуальным данным, самые большие скидки зафиксированы в бакалейном отделе. "Телеграф" подготовил подробный обзор акционных позиций.
Детальнее в материале: "Цены на некоторые продукты в "АТБ" упали более чем вдвое: список акций" .
Акции на чай и кофе
- Зеленый чай "Своя Линия" Soursop (листовой, 60 г): на эту позицию действует максимальная скидка — 47%. В настоящее время упаковка стоит всего 30,60 грн (вместо обычной цены 57,90 грн).
- Кофе Jacobs Monarch растворимый сублимированный (280 г) : настоящий хит акции. Новая цена составляет 399,90 грн, в то время как старая цена достигала 681,70 грн. Экономия составляет 41%.
- Чай Tea Moments (Альпийский луг, травяной, 20 ф/п): получил скидку 37%. Новая цена – 48,90 грн за упаковку (старая цена – 78,30 грн).
- Чай Tea Moments в пирамидках (20 ф/п): ассортимент со вкусами Strawberry Pleasure, Tropical Fruits, Citrus Love и Forest Fruit также подешевел на 37%. Стоимость одной упаковки составляет 47,90 грн ., вместо предыдущих 76,50 грн.
Акции продлятся всего одну неделю с 22 по 29 апреля.
Ранее "Телеграф" писал, в "Сильпо" распродают элитные пояса за "копейки".