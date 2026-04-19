В футболе впервые применили новое правило (видео)

В Канаде тестируют "офсайд Венгера"

В ночь на воскресенье, 19 апреля, в матче Канадской премьер-лиги впервые применили так называемо правило "офсайда Венгера". Это произошло в матче "Галифакс Уондерерс" — "Пасифик" (2:2).

Что нужно знать

На 20-й минуте встречи "Пасифик" вышел вперед благодаря голу Алехандро Диаса. Взятие ворот было засчитано только потому, что в Канаде тестируют новую трактовку определения "положения вне игры", сообщает "Телеграф".

По прежней трактовке гол был бы отменен из-за офсайда, поскольку Диас, очевидно, находился ближе к воротам, чем предпоследний игрок команды соперника. Однако по "правилу Венгера", офсайд фиксируется исключительно, когда атакующий футболист полностью всем телом опережает защитника.

Напомним выдающийся футбольный тренер, а ныне руководитель отдела ФИФА (Международная федерация футбола) по глобальному развитию футбола Арсен Венгер еще в 2020 году предложил по-другому определять офсайд. "Правило Венгера" делает футбол более динамичным и более голевым, ведь фактически дает преимущество атакующим футболистам. Кроме того, оно значительно уменьшает количество спорных ситуаций с миллиметровыми офсайдами, хотя и не уберет их полностью. После тестов в Канаде ФИФА примет решение, вводить его в мировой футбол или нет.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале в украинском футболе. Комментатор Виктор Вацко обратился к главе УАФ Андрею Шевченко из-за сложившейся ситуации.