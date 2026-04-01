Черный день для Италии: карма настигла одну из сильнейших футбольных сборных (видео)

Скуадра Адзурра вновь осталась без чемпионата мира

Во вторник, 31 марта, состоялись решающие матч в европейском отборе на чемпионат мира по футболу. В финале стыкового раунда встретились команды Италии и Боснии и Герцеговины.

Что нужно знать

Босния и Герцеговина выбила Италию из отбора на ЧМ-2026

Перед игрой прогремело несколько скандалов

Италия пропустит третий Мундиаль подряд

Поединок, проходивший на стадионе "Билино Поле" в Зенице (Босния и Герцеговина), в основное и дополнительное время завершился вничью — 1:1, а в серии пенальти итальянцы потерпели поражение — (4:1). Об этом сообщает "Телеграф".

Сборная Италии стала ярким примером того, что нельзя недооценивать соперника. Итальянцы, которые занимают 12-е место в рейтинге ФИФА (Международная федерация футбола), проиграли команде, занимающей 65-ю позицию. Примечательно, что боснийцы попросту уничтожили соперника на своем поле, нанеся 30 ударов по воротам Доннаруммы.

Кто-то скажет, что итальянцы потерпели неудачу из-за удаления Бастони в конце первого тайма, другие отмечают, что Скуадра Адзурра проиграла из-за кармы. Дело в том, что 26 марта боснийцы победили Уэльс (1:1, 4:2 по пенальти) в полуфинале стыкового раунда отбора на ЧМ-2026, выйдя на итальянцев, которые победили Северную Ирландию (2:0). В сети тут же всплыло видео, как итальянцы радуются, что им в соперники попалась Босния и Герцеговина, а не Уэльс.

Бывшая звезда Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич отреагировал на ситуацию и пообещал устроить адский прием для Италии. Обещание было выполнено. К слову, итальянцы пропустят ЧМ в третий раз подряд.

Добавим, что перед матчем Босния и Герцеговина — Италия прогремел еще один скандал. Боснийцы на закрытой тренировке обнаружили итальянского "шпиона".

Напомним, сборная Украины также не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. После этого украинцы в контрольном матче победили Албанию (1:0).