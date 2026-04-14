Новая девушка Мудрика показала, что с ней вытворяет футболист (видео)

Пара провела совместную тренировку

Американская актриса, певица и инфлюенсер Джордин Джонс показала, как тренируется с вингером "Челси" и сборной Украины Михаилом Мудриком. Новая девушка украинского футболиста на этот раз встретилась с ним не в Париже, а в тренажерном зале.

Соответствующее видео Джонс опубликовала в Instagram. На видео пользователи сразу узнали "Мишу".

Футболист необычно исполнил упражнение жим лежа, использовав свою девушку как штангу. Мудрик продемонстрировал Джонс свою силу, что наверняка впечатлило Джордин.

Справка: Джордин Джонс — популярная американская танцовщица, певица, актриса и инфлюенсер. Прославилась в Интернете благодаря своим каверам, которые набирали миллионы просмотров в YouTube, а также участием в различных шоу. В Instagram на нее подписано свыше 9 млн человек.

Напомним, Мудрик на данный момент отстранен от футбола из-за положительной допинг-пробы на мельдоний. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, которой приписывали роман с футболистом, правда, россиянка публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика. Игроку грозит от 2 до 4 лет дисквалификации.