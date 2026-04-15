"Жаль, что не побил его": легенда "Динамо" о драке с сантехником (видео)

Великий в прошлом футболист угодил в неприятную историю

Известный экс-футболист и бывший тренер "Динамо" Киев Алексей Михайличенко впервые в интервью рассказал о конфликте с сантехником в Киеве. В январе 2026 года в сети сообщили, что легенда Бело-синих якобы побил коммунальщика.

Соответствующий комментарий Михайличенко доступен на YouTube-канале "Денис Бойко". По его словам, он сейчас жалеет, что не побил сантехника.

Честно говоря, говорить об этом не хочу. Этот пиар, который он сделал на этом. Жаль, что я его не избил, честно. Он обругал и ударил женщин, которые пришли к нему поговорить. Так я его просто за шкирки взял. Это не человек, а хамло. Алексей Михайличенко

Напомним, по словам Михайличенко, скандал разгорелся из-за отсутствия холодной воды в многоквартирном доме, где он проживает. Аварийная служба выполнила работы, однако сантехник отказался в этот день подключать воду к дому из-за завершения рабочего дня. В ходе перепалки коммунальщик якобы ударил жену экс-футболиста, после чего Алексей схватил его и обругал. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение. Коммунальщик заявил, что Михайличенко ударил его ногой в пах.

Справка: Михайличенко — олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР, многократный чемпион СССР, Шотландии, чемпион Италии. В 1986 году вместе с "Динамо" выиграл Кубок обладателей кубков. После завершения карьеры работал тренером в "Динамо", молодежной и национальной сборных Украины. У руля Бело-синих 2 раза становился чемпионом Украины, дважды брал Кубок страны и один раз — Суперкубок Украины. На данный момент работает на административной должности в киевском клубе.

