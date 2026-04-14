"Надо выпаливать эту нечисть": Вацко жестко прошелся по Шевченко (видео)

В украинском футболе полыхает громкий скандал

Известный украинский футбольный комментатор и блогер Виктор Вацко раскритиковал главу Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко. Организация и ее глава пока никак не отреагировали на скандал с "договорняками".

Президент "Полтавы" допустил договорной характер матчей своей команды

Соответствующий комментарий Вацко сделал на своем YouTube-канале. Он призвал Шевченко лично взять на контроль дело о договорном характере матчей СК "Полтава".

К Андрею Шевченко вопрос. Ему действительно хочется войти в историю как президенту УАФ, во время правления которого в наш чемпионат вернулись договорные матчи. Вот точно вот так хочется войти в историю. Эту нечисть в нашем футболе нужно выжигать. Выжигать раскаленным железом. Я говорил об этом и еще раз повторю и буду повторять. И делать это нужно на самом высоком уровне. Еще раз повторяю, с привлечением правоохранительных органов, с максимально строгими карательными мерами. Виктор Вацко

Напомним, Telegram-канал "INSIDE UPL" сообщил, что на игру "Полтава" — "Полесье" была сделана крупная ставка. Речь идет о сумме в 850 тысяч (в валюте). Ставка была сделана на событие "тотал больше 2,5" (3 гола и больше в матче). События на поле только подлили масла в огонь: уже на 33-й минуте игрок "Полтавы" довольно странно получил красную карточку, а буквально через минуту полтавский клуб пропустил третий гол, и ставка зашла. Коэффициент в тот момент составлял 1,55.

Президент "Полтавы" Сергей Иващенко допустил, что игрок или несколько игроков "Полтавы" сливают матчи, однако доказать это не может, сославшись на отсутствие необходимых для этого ресурсов.

Отметим, журналисты начали сообщать о подозрительных матчах в Украине после начала сезона 2025/26. В Украинской ассоциации футбола в ответ заявили, что никаких проблем не заметили.