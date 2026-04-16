АЗ - "Шахтер": онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги конференций

Горняки одной ногой в полуфинале, но расслабляться не стоит

В четверг, 16 апреля, "Шахтер" сыграет гостевой поединок против нидерландского АЗ в рамках 1/4 финала Лиги конференций УЕФА. В первом матче дончане добыли впечатляющую победу со счетом 3:0.

"Шахтер" сыграет в гостях с АЗ

Горняки — аутсайдеры матча

Рассудит встречу немецкая бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски

В период между матчами Горняки сыграли ключевой поединок в чемпионате против ЛНЗ (2:2). АЗ, в свою очередь, разгромил "Херенвен" (3:0).

Добавим, что букмекеры ставят на победу АЗ в ответном поединке против дончан, правда, в выход нидерландцев в следующий раунд не верят. Отметим, матч "Алкмар" — "Шахтер" покажут в Украине. Победитель 2-матчевого противостояния АЗ и "Шахтера" выйдет в полуфинал Лиги конференций, где сыграет против победителя дуэли "Кристал Пэлас" — "Фиорентина".

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0). На первой стадии плей-офф "Шахтер" выбил из турнира "Лех" (3:1, 1:2).