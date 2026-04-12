"Мышиная возня": в России истерят из-за немецкого ноу-хау в футболе
Женщина-тренер возглавила немецкий футбольный клуб
В воскресенье, 12 апреля, клуб из топ-5 лиг Европы возглавила женщина. Речь идет о назначении Мари-Луизе Эты исполняющей обязанности главного тренера немецкого "Униона".
Впервые женщина будет тренировать мужскую команду в топ-лиге
Кирьяков назвал ситуацию "мышиной возней"
В сети высмеяли российского футболиста
Данная новость дошла до России, где восприняли такое "ноу-хау" в штыки. К примеру, бывший нападающий "Гамбурга" и сборной России Сергей Кирьяков раскритиковал руководство "Униона", сообщает sovsport.ru. По его словам, мужчин должен тренировать мужчина.
Неожиданное ноу-хау. Еще никто не додумывался до такой идеи, немцы стали первопроходцами.
Сразу всплывают разные нюансы – раздевалка, голые мужские тела, душевая. Даже не знаю, что из этого выйдет, в голове не укладываются многие вещи.
Много людей даже не знали про "Унион", но сейчас будут следить, что из этого получится. Смысл был только в подогреве интереса к себе. Не думаю, что это решение принято со спортивной точки зрения. Какая-то мышиная возня.
В сети высмеяли слова Кирьякова. Некоторые пользователи заподозрили его в сексизме.
Отметим, "Унион" идет на 11-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. От зоны вылета команду отделяет 7 очков.
