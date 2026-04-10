Луческу похоронили с воинскими почестями: как выглядит элитная могила Мистера (фото)
Семья и близкие провели Мистера в последний путь
В пятницу, 10 апреля, на кладбище Беллу в Бухаресте (Румыния) состоялись похороны великого румынского футболиста и тренера Мирчи Луческу. Прощальная церемония с Мистером началась еще 8 апреля и растянулась на 3 дня.
- Луческу умер в Университетской больнице Бухареста
- Тренера похоронили в семейном склепе
- Семейная гробница Луческу находится в элитном месте
После отпевания Луческу в церкви Святого Элефтериоса состоялись его похороны с воинскими почестями на кладбище Беллу. По просьбе семьи, посещение церкви и кладбища будет ограничено. Об этом сообщает fanatik.ro.
Военный оркестр исполнил румынский гимн, а Национальная гвардия произвела несколько артиллерийских залпов. После панихиды, состоявшейся на кладбище Беллу, Мирча Луческу был похоронен в семейном склепе.
Семейное захоронение Луческу расположено на главной аллее кладбища Беллу, у входа, что считается самым престижным местом на самом желанном кладбище Румынии. Кладбище Беллу, основанное в 1858 году на земле, подаренной бароном Барбу Беллу городу Бухаресту, внесенное в Список исторических памятников в 2010 году, входит в Ассоциацию значимых кладбищ Европы. Оно является последним домом для румынской элиты на протяжении более 160 лет.
Как выглядит семейная гробница Луческу
Могила не отличается помпезностью, но построена с элегантностью и вниманием к деталям.
Ранг, слава, богатство, всё на земле заканчивается, какая бы красота ни существовала, всё погибает и исчезает. Живые, сколько бы дел, памятников, добрых поступков вы ни оставили после себя.
Данное кладбище на протяжении десятилетий функционирует как рынок посмертной недвижимости, один из самых престижных и дорогих в Румынии. Семейная гробница Луческу относится к категории тех, которые стоят "несколько десятков тысяч евро". Мирча приобрел данное место больше 10 лет тому назад.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, 80-летний Луческу был госпитализирован во время тренировки сборной Румынии. Ему был установлен дефибриллятор, а на пятницу, 3 апреля, планировалась выписка наставника. Врач запретил Мирче покидать больницу, что в тот день спасло именитому тренеру жизнь — он перенес сердечный приступ в медицинском учреждении, а не дома. 5 апреля состояние Мистера ухудшилось, его перевели в палату интенсивной терапии. 7 апреля сердце Луческу перестало биться.
Семья успела попрощаться с Луческу. В больнице была замечена его жена Нелли, а Рэзван прилетел в Бухарест из Греции на частном самолете.