Луческу похоронили с воинскими почестями: как выглядит элитная могила Мистера (фото)

Семья и близкие провели Мистера в последний путь

В пятницу, 10 апреля, на кладбище Беллу в Бухаресте (Румыния) состоялись похороны великого румынского футболиста и тренера Мирчи Луческу. Прощальная церемония с Мистером началась еще 8 апреля и растянулась на 3 дня.

Что нужно знать

Луческу умер в Университетской больнице Бухареста

Тренера похоронили в семейном склепе

Семейная гробница Луческу находится в элитном месте

После отпевания Луческу в церкви Святого Элефтериоса состоялись его похороны с воинскими почестями на кладбище Беллу. По просьбе семьи, посещение церкви и кладбища будет ограничено. Об этом сообщает fanatik.ro.

Похороны Мирчи Луческу

Военный оркестр исполнил румынский гимн, а Национальная гвардия произвела несколько артиллерийских залпов. После панихиды, состоявшейся на кладбище Беллу, Мирча Луческу был похоронен в семейном склепе.

Венки у входа в семейный склеп Луческу

Семейное захоронение Луческу расположено на главной аллее кладбища Беллу, у входа, что считается самым престижным местом на самом желанном кладбище Румынии. Кладбище Беллу, основанное в 1858 году на земле, подаренной бароном Барбу Беллу городу Бухаресту, внесенное в Список исторических памятников в 2010 году, входит в Ассоциацию значимых кладбищ Европы. Оно является последним домом для румынской элиты на протяжении более 160 лет.

Как выглядит семейная гробница Луческу

Могила не отличается помпезностью, но построена с элегантностью и вниманием к деталям.

Семейная гробница Луческу/Фото: fanatik.ro

Ранг, слава, богатство, всё на земле заканчивается, какая бы красота ни существовала, всё погибает и исчезает. Живые, сколько бы дел, памятников, добрых поступков вы ни оставили после себя. Надпись, высеченная на семейной гробнице Луческу

Семейная гробница Луческу/Фото: fanatik.ro

Данное кладбище на протяжении десятилетий функционирует как рынок посмертной недвижимости, один из самых престижных и дорогих в Румынии. Семейная гробница Луческу относится к категории тех, которые стоят "несколько десятков тысяч евро". Мирча приобрел данное место больше 10 лет тому назад.

Семейная гробница Луческу/Фото: fanatik.ro

Семейная гробница Луческу/Фото: fanatik.ro

Напомним, в воскресенье, 29 марта, 80-летний Луческу был госпитализирован во время тренировки сборной Румынии. Ему был установлен дефибриллятор, а на пятницу, 3 апреля, планировалась выписка наставника. Врач запретил Мирче покидать больницу, что в тот день спасло именитому тренеру жизнь — он перенес сердечный приступ в медицинском учреждении, а не дома. 5 апреля состояние Мистера ухудшилось, его перевели в палату интенсивной терапии. 7 апреля сердце Луческу перестало биться.

Семья успела попрощаться с Луческу. В больнице была замечена его жена Нелли, а Рэзван прилетел в Бухарест из Греции на частном самолете.