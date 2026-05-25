Ответ будет зеркальным: Сибига об угрозе провокаций со стороны Беларуси

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о том, как Украина будет реагировать на угрозу возможного наступления из Беларуси, а также дальнейшие совместные с партнерами шаги после массированного обстрела Киева.

Соответствующие заявления глава МИД сделал во время пресс-конференции с лидером демократических сил Беларуси Светлана Тихановская. На встрече с журналистами побывал корреспондент "Телеграфа".

Об угрозе из Беларуси

"Когда мы видим очередную попытку втянуть белорусский народ в эту войну, чужую войну, поэтому конечно, что мы реагируем. И, кстати, мы будем зеркалить. Мы будем зеркалить в случае любых провокативных враждебных действий в отношении Украины, Украина будет зеркалить в своих ответах решительно и жестко. И сейчас у нас есть для этого все возможности", — заявил министр иностранных дел.передает корреспондент "Телеграфа".

Он также добавил, что не нужно питать иллюзий относительно Беларуси, ведь режим Лукашенко слишком интегрирован в преступную комбинацию с россиянами.

"Поэтому надо действовать решительно. И еще раз повторюсь, наша цель — предотвратить создание угроз, втягивание белорусского народа в чужую войну", — добавил министр.

Реакция на обстрел Киева

Сибига отметил, что обсудил с партнерами позавчерашний масштабный обстрел Украины и, в частности, Киева.

"Мы сейчас обсуждаем с нашими партнерами, что не нужно поддаваться этому российскому шантажу. Мы это уже все проходили. И знаем, когда он (Путин — ред.) повышает эту риторику.

То есть он эскалирует, пытается повлиять на эту так называемую западную ментальность, это ядерные угрозы, совместные учения на территории Беларуси. Это его, знаете ли, это опять-таки насмешка над всеми мирными усилиями. Никаких признаков мирного процесса они не подают, наоборот они эскалируют. Значит, и реакция мира должна быть пропорциональна", – сказал глава МИД.

Он добавил, что также говорили о дополнительных пакетах помощи Украине.

"Путин должен понимать последствия своего отказа от серьезных переговоров. Он должен в конце концов осознать, что он никогда не достигнет военных целей на территории Украины. Не достигнет этого. Ему нужно сейчас спасти свою страну, если не удастся", — пояснил Сибига.

Новость дополняется…