Он влюбил в себя всю Украину: где сейчас и как выглядит маленький фанат с Евро-2012 (видео)

6-летнего Тимура называли главным болельщиком Сине-желтых

Маленький болельщик Тимур стал главным фанатом сборной Украины на Евро-2012. Его неподдельные эмоции во время матча со Швецией (2:1) стали настоящим символом футбольного праздника в стране.

Украина сыграет с Швецией в отборе ЧМ-2026

На Евро-2012 команды также играли между собой

Тогда во время игры прославился маленький болельщик Тимур

Прошло почти 14 лет, и сборная Украины вновь играет со шведами. На этот раз в квалификации на чемпионат мира по футболу, передает "Телеграф".

Тимур прославился в 6-летнем возрасте. Оператор на Евро-2012 поймал мальчика в кадр, когда он искренне радовался голу Андрея Шевченко.

Ребенка тут же прозвали главным фанатом сборной Украины. К слову, родители не сильно обрадовались этому. Отец мальчика, бывший нардеп Валерий Шаманов, не хотел публичности, опасаясь того, что люди подумают, что он проплатил попадание сына в кадр.

В 2021 году перед матчем Евро-2020 SportArena поговорила с Тимуром и его матерью. К слову, после этого Украина вновь победила Швецию со счетом 2:1.

Тимуру сейчас 20 лет. Судя по его соцсетям, он проживает в Германии и много путешествует. Известно, что он мечтал стать футболистом, однако получил травму колена, после чего начал заниматься джиу-джитсу.

Тимур Шаманов/Фото: instagram.com/thelifeofsshady

Тимур Шаманов/Фото: instagram.com/anzhelikashamanova

Тимур Шаманов/Фото: instagram.com/anzhelikashamanova

В середине марта 2026 года Тимур опубликовал видео в Instagram. На кадрах он готовит пасту с креветками.

Напомним, для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть 2 матча на пути B европейского плей-офф. В случае успеха со шведами украинцы за путевку на Мундиаль проведут 1-матчевую дуэль против победителя матча Польша — Албания. Во второй встрече наша команда также будет "хозяйкой" поля. В случае двух побед Сине-желтые сыграют на ЧМ-2026 в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом. Мундиаль пройдет в июне/июле 2026 года в США, Канаде и Мексике.