Украинский футбольный клуб стал посмешищем из-за поля (фото)
Футболисты в Кривом Роге играли на "огороде"
В субботу, 21 марта, "Кривбасс" принимал "Эпицентр" в рамках 21-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2025/26. Встреча проходила на стадионе "Горняк" в Кривом Роге.
- "Кривбасс" победил "Эпицентр"
- В сети раскритиковали поле, на котором играли футболисты
- "Кривбасс" вошел в топ-5 УПЛ
Поединок вызвал вопросы у болельщиков касательно состояния газона. Проблемы были видны невооруженным взглядом, передает "Телеграф".
Еще до начала игры блогеры и журналисты трубили о плохом качестве покрытия, а пользователи задавались вопросом, как делегаты матча разрешили здесь играть на уровне УПЛ.
Тем не менее встречу таки провели. "Кривбасс" победил со счетом 2:1 и поднялся на 5-е место в турнирной таблице УПЛ, "Эпицентр" — 13-й. После игры вымеивать поле "Кривбасса" стали телезрители, которые были шокированы увиденным. В сети критикуют организаторов матча, а также соревнуются в остроумии. К примеру, один из пользователей назвал игру "пляжным футболом".
Ранее "Телеграф" сообщал о скандальном интервью футболиста "Александрии" Дениса Шостака. Видео с комментарием хавбека стало вирусным в сети.