Украинский футбольный клуб стал посмешищем из-за поля (фото)

Футболисты в Кривом Роге играли на "огороде"

В субботу, 21 марта, "Кривбасс" принимал "Эпицентр" в рамках 21-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2025/26. Встреча проходила на стадионе "Горняк" в Кривом Роге.

Поединок вызвал вопросы у болельщиков касательно состояния газона. Проблемы были видны невооруженным взглядом, передает "Телеграф".

Еще до начала игры блогеры и журналисты трубили о плохом качестве покрытия, а пользователи задавались вопросом, как делегаты матча разрешили здесь играть на уровне УПЛ.

Тем не менее встречу таки провели. "Кривбасс" победил со счетом 2:1 и поднялся на 5-е место в турнирной таблице УПЛ, "Эпицентр" — 13-й. После игры вымеивать поле "Кривбасса" стали телезрители, которые были шокированы увиденным. В сети критикуют организаторов матча, а также соревнуются в остроумии. К примеру, один из пользователей назвал игру "пляжным футболом".

