Він закохав у себе всю Україну: де зараз і як виглядає маленький фанат із Євро-2012 (відео)

6-річного Тимура називали головним уболівальником Синьо-жовтих

Маленький уболівальник Тимур став головним фанатом збірної України на Євро-2012. Його непідробні емоції під час матчу зі Швецією (2:1) стали справжнім символом футбольного свята у країні.

Минуло майже 14 років, і збірна України знову грає зі шведами. На цей раз у кваліфікації на чемпіонат світу з футболу, передає "Телеграф".

Тимур прославився у 6-річному віці. Оператор на Євро-2012 спіймав хлопчика у кадр, коли він щиро радів голу Андрія Шевченка.

Дитину відразу прозвали головним фанатом збірної України. До речі, батьки не дуже зраділи цьому. Батько хлопчика, колишній нардеп Валерій Шаманов, не хотів публічності, побоюючись того, що люди подумають, що він проплатив попадання сина в кадр.

У 2021 році перед матчем Євро-2020 SportArena поговорила з Тимуром та його матір’ю. До речі, після цього Україна знов перемогла Швецію з рахунком 2:1.

Тимуру зараз 20 років. Судячи з його соцмереж, він проживає в Німеччині й багато подорожує. Відомо, що він мріяв стати футболістом, проте отримав травму коліна, після чого почав займатися джіу-джитсу.

Тимур Шаманов/Фото: instagram.com/thelifeofsshady

Тимур Шаманов/Фото: instagram.com/anzhelikashamanova

У середині березня 2026 року Тимур опублікував відео в Instagram. На кадрах він готує пасту із креветками.

Нагадаємо, для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти 2 матчі на шляху B європейського плей-оф. У разі успіху зі шведами, українці за путівку на Мундіаль проведуть 1-матчеву дуель проти переможця матчу Польща — Албанія. У другій зустрічі наша команда також буде "господаркою" поля. У разі двох перемог Синьо-жовті зіграють на ЧС-2026 у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом. Мундіаль пройде у червні/липні 2026 року в США, Канаді та Мексиці.