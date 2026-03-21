Колдовство и допинг: как сложилась судьба самого звездного футболиста харьковского "Металлиста"

Аргентинский футбольный "волшебник" задержался в Украине лишь на один сезон

Алехандро Дарио Гомес, более известный как Папу Гомес, провел всего один сезон в "Металлисте" (Харьков), однако навсегда вписал свое имя историю чемпионата Украины. Дело в том, что аргентинец стал первым футболистом, который играл в первенстве Украины и выиграл чемпионат мира по футболу.

Гомес обладал невероятной техникой и сложным характером.

Алехандро оказался в Украине в 2013 году по инициативе спортивного директора харьковчан Евгения Красникова. Игрок перешел в "Металлист" из итальянской "Катании" за 7 млн евро. В Харькове он провел один сезон, забив три гола в 23-х матчах чемпионата. После начала войны на Донбассе аргентинец отказался играть в Украине и перешел в итальянскую "Аталанту".

Мирон Маркевич, который тогда был у руля "Металлиста", позднее признавал, что Гомес не хотел играть в Украине, но обладал большим талантом.

Он должен был заменить Тайсона, которого приобрел "Шахтер", но проигрывал ему как в скорости, так и в отборе. К тому же Гомес был довольно замкнутым человеком и, как говорится, своим в "Металлисте" так и не стал. Впрочем, то, что аргентинец серьезный исполнитель, я убедился в феврале 2014 года на престижном турнире в Израиле, где Гомес в одном из матчей практически наедине обыграл российский Зенит. Мирон Маркевич

На ЧМ-2022 по футболу Гомес в составе сборной Аргентины выиграл "золото". После победы на Мундиале в сети появилась информация о том, что Гомес якобы воспользовался услугами ведьмы и проклял своего партнера по сборной Джовани Ло Чельсо. Джованни травмировался перед ЧМ-2022, из-за чего Гомес получил место в составе. После этого Месси и Ко отвернулись от Гомеса.

В октябре 2023 Гомеса дисквалифицировали на два года после того, как перед ЧМ-2022 в его допинг-тесте было обнаружено запрещенное вещество. Сам игрок объяснил это случайным приемом детского сиропа от кашля.

После 2-летней дисквалификации Гомес возобновил карьеру. На данный момент он выступает в итальянской Серии B за "Падову".

Ранее "Телеграф" рассказывал о судьбе других звезд "Металлиста". К примеру, Эдмар сейчас работает в Средней Азии, а Клейтон Шавьер ведет непубличную жизнь в Бразилии.