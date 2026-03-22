Мудрик показал свою новую девушку: она намного популярнее футболиста (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Первое свидание футболиста с новой девушкой прошло во Франции
В воскресенье, 22 марта, левый вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик сходил на свидание с американской актрисой, певицей и инфлюенсером Джордин Джонс. Встреча состоялась в Диснейленде Парижа.
Что нужно знать
Соответствующие сторис опубликовали и Мудрик, и Джонс в Instagram. Девушка также добавила, что Михаил настойчиво добивался встречи с ней, из-за чего она его заблокировала.
Джордин призналась, что рада тому, что все-таки разблокировала футболиста. Также она отправила ему эмодзи "поцелуй".
Несколько месяцев назад Мудрик публично пригласил Джонс на свидание.
Справка: Джордин Джонс — популярная американская танцовщица, певица, актриса и инфлюенсер. Прославилась в Интернете благодаря своим каверам, которые набирали миллионы просмотров в YouTube, а также участием в различных шоу. В Instagram на нее подписано свыше 9 млн человек. К слову, Мудрик менее популярен (около 2 млн подписчиков).
Как сейчас выглядит Джордин Джонс
Напомним, Мудрик отстранен от футбола из-за положительной допинг-пробы на мельдоний. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, правда, она публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика. Игроку грозит от 2 до 4 лет дисквалификации.