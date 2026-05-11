"Путин продержался всего 6 минут". В ЕС жестко высказались о "перемирии" и переговорах

В Брюсселе прокомментировали попытки назначить нового посредника

В ЕС убеждены, что не следует запускать новый трек переговоров между Европой и Россией, ведь Кремль не демонстрирует подлинной готовности к миру. Время сосредоточиться на давлении на Москву.

Об этом сообщает корреспондентка "Телеграфа" из Брюсселя, ссылаясь на заявления глав МИД. Так, министер иностранных дел Латвии Байба Браже говорит, что Европа поверит в намерения президента РФ Владимира Путина завершить войну, когда увидит это на практике.

"Пока, даже во время так называемого перемирия, о котором он так умолял, мы действительно не увидели прекращения боевых действий. Поэтому пока преждевременно серьезно говорить о чем-то подобном", — заявила чиновник.

Похожее мнение высказал и министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. По его словам, в ЕС должны серьезно воспринимать не то, что слышат от России, а то, что видят.

"Тот факт, что они практически сразу после прекращения огня нарушили его — кажется, уже через шесть минут новым обстрелом дронами и баллистическими ракетами — говорит сам за себя. Это все, что нам нужно знать. Мы не должны прислушиваться к этому шуму, особенно на выходных, когда они просто хотят показать миру, какие они сильные. Но на самом деле это не так", — говорит чиновник.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тасхкна считает: "Нам не нужно запускать отдельный трек переговоров [с Россией]. Мы должны сосредоточиться на том, как усилить давление на Россию. Речь идет о запрете морских услуг [танкерам из РФ], 21-й пакет санкций, а также о том, как продвигать расширение Европейского Союза".

Он объясняет, что рано или поздно Европе придется говорить с Россией, но до этого Кремль должен изменить свои цели. Даже слухи о назначении Герхарда Шредера как переговорщика от ЕС называют идеей Путина.

"Думаю, что между ними очень тесные отношения. Поэтому Герхард Шредер не будет представлять Европу. И у нас уже есть институты, которые представляют Европейский Союз. У нас есть Кая Каллас, есть Антониу Кошта, есть Урсула фон дер Ляен. Поэтому нам не нужно искать кого-то, кто будет стучать в дверь Кремля и что-нибудь предлагать. Мы прекрасно знаем, какой Европы хотим.

И мы хотим, чтобы Россию оттеснили обратно в Россию. Мы хотим, чтобы между Европейским Союзом, НАТО и Россией не было никаких "серых зон". Именно поэтому существует процесс расширения и процесс восстановления Украины. Все красные линии уже очерчены. Но Путин вообще не готов говорить о длительном и справедливом мире. Мы это увидели. Даже так называемого перемирия, которое ему было нужно для парада ко Дню победы, он не соблюдал", — говорит Тасхкна.

Что в ЕС говорят о назначении Шредера как переговорщика от Европы

Как сообщил журналистам перед встречей глав МИД в Брюсселе государственный министр по делам Европы Германии Гюнтер Крихбаум, передает корреспондент "Телеграфа", на любых переговорах посредник должен быть приемлем для обеих сторон. В случае со Шредером этого явно не хватает.

Крихбаум отмечает, что бывший канцлер Германии в прошлом завел достаточно тесные отношения с Путиным, которые мешают ему быть "честным брокером". Связь Шредера и главы Кремля не будет способствовать беспристрастному отношению.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Польши Марцин Босацкий говорит: "[Шредер] — скомпрометированный политик в Европе. Думаю, что это предложение Путина, как и многие другие его предложения, не встретит ни одного положительного отзыва с европейской стороны. С таким же успехом он мог бы сказать, что посредником между ним и Европой будет господин Медведев или кто-нибудь из его генералов".

Герхард Шрёдер

В то же время, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис убежден, что главная не фамилия посредника, хотя она играет роль, а то, что будет обсуждаться на переговорах.

"Первое — что мы будем обсуждать? Какими будут наши требования? Можем ли мы согласовать общие требования к России? Второй вопрос — какие у нас рычаги влияния? То есть что мы используем как плеть и инструмент давления? Третий элемент — какова наша стратегия и повестка дня? И какова конечная цель? Это не диалог ради самого диалога.

И опять же — не убого ли, что именно Россия сейчас перехватывает политическую инициативу и навязывает дискуссию о диалоге с Россией через собственноручно предложенного кандидата? Думаю, это ошибка уже с самого начала. Мы должны вернуться к основам. А основа состоит в том, чтобы подготовить наши инструменты давления на Россию", – говорит Будрис.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин заговорил о приближении мира на пресс-конференции 9 мая.