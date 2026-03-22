Усик получил новую должность в Украине

Украинский боксер официально стал футбольным функционером

В воскресенье, 22 марта, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) стал первым вице-президентом в ФК "Полесье". Ранее "Кот" был футболистом житомирского клуба.

О переходе Усика из игрока в руководство клуба сообщил президент "Полесья" Геннадий Буткевич. Основным направлением работы Усика станет реформа судейства в украинском футболе.

Президент ФК "Полесье" Геннадий Буткевич и Александр Усик официально подписали контракт, согласно которому титулованный чемпион мира по боксу переходит из статуса игрока на должность первого вице-президента клуба. Пресс-служба "Полесья"

Сам Усик заявил, что хочет изменить "прогнившую систему судейства".

Недавно "Полесье" со скандалом проиграло "Динамо" (1:2). В этом поединке главный судья Николай Балакин и бригада VAR сделали аномальное число серьезных ошибок, из-за чего в украинском футболе заговорили о реформировании судейства.

Напомним, сейчас Усик ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Этот бой пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.