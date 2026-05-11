Не покупайте эти макароны в "АТБ" до 13 мая: на них будет большая скидка

Среди изделий есть спирали, спагетти, бантики

Сеть супермаркетов "АТБ" готовит очередную волну акционных предложений. В этот раз под акцию подпадает премиальная линейка макаронных изделий собственной торговой марки "De Luxe Foods&Goods Selected".

Согласно анонсу в социальных сетях, акция стартует в среду, 13 мая, и продлится до 19 мая 2026 года. Об этом пишут в социальной сети Тредс.

Сколько можно сэкономить

На данную продукцию (твердые сорта пшеницы) установлена скидка в размере 25%.

Макароны будут по акции

Цены изменятся следующим образом:

Основной ассортимент (Penne Rigate, Eliche, Farfalle, Amorosi, Fidelini Corti, Rigatoni, Spaghetti): старая цена – 57,90 грн, новая акционная цена – 42,90 грн .

старая цена – 57,90 грн, новая акционная цена – . Макаронные изделия Tagliatelle: старая цена — 71,90 грн, новая акционная цена — 53,90 грн.

Макароны по акции с 13 мая.

Все позиции макарон этой торговой марки представлены в упаковках весом 500 г.

У Тредс просят подождать до середины недели, чтобы не переплачивать за товар, который будет стоить в четверть дешевле. Это отличный способ подумать о запасах, чтобы не тратить лишние средства, ведь потом этот товар может подорожать.

