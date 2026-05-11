Не покупайте эти макароны в "АТБ" до 13 мая: на них будет большая скидка
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Среди изделий есть спирали, спагетти, бантики
Сеть супермаркетов "АТБ" готовит очередную волну акционных предложений. В этот раз под акцию подпадает премиальная линейка макаронных изделий собственной торговой марки "De Luxe Foods&Goods Selected".
Согласно анонсу в социальных сетях, акция стартует в среду, 13 мая, и продлится до 19 мая 2026 года. Об этом пишут в социальной сети Тредс.
Сколько можно сэкономить
На данную продукцию (твердые сорта пшеницы) установлена скидка в размере 25%.
Цены изменятся следующим образом:
- Основной ассортимент (Penne Rigate, Eliche, Farfalle, Amorosi, Fidelini Corti, Rigatoni, Spaghetti): старая цена – 57,90 грн, новая акционная цена – 42,90 грн.
- Макаронные изделия Tagliatelle: старая цена — 71,90 грн, новая акционная цена — 53,90 грн.
Все позиции макарон этой торговой марки представлены в упаковках весом 500 г.
У Тредс просят подождать до середины недели, чтобы не переплачивать за товар, который будет стоить в четверть дешевле. Это отличный способ подумать о запасах, чтобы не тратить лишние средства, ведь потом этот товар может подорожать.
Ранее "Телеграф" писал, что можно купить у Сильпо.