В "АТБ" скидки до 50%: сколько можно сэкономить при покупке оптом
Самая большая экономия будет на мягком сливочном сыре
У "АТБ" будет акция "Скидки -47% при покупке от 3-х". Она будет действовать с 13 по 19 мая 2026 года.
Покупателям предлагают скидки на ежедневные продукты, сладости, воду и товары для дома, но акционная цена действует только при покупке трех единиц товара. Детальнее о ней написал "Телеграф" на основе данных "GoToShop".
Среди самых выгодных предложений – батончик с арахисом, нугой и карамелью в шоколадной глазури ТМ "Своя Линия" весом 102 г. При покупке 1-2 штук его цена составляет 28,90 грн, а при покупке от 3 штук – всего 15,30 грн. Можно сэкономить 13,6 гривны, сравнив обычную цену и стоимость при покупке от трех единиц.
Также в акции принимает участие:
- Мягкий сливочный сыр TM De Luxe Foods & Goods Selected 175г. Обычная акционная цена за 1-2 единицы – 89,90 грн, а при покупке от трех – 57,90 грн. Экономия — 32 гривны.
- Сливки 10% ТМ "Своя Линия" (10×10 г) продают по 30 грн за 1-2 упаковки и по 19,50 грн при покупке от 3 штук. Сэкономить можно 10,5 гривен.
- Макаронные изделия Casa della pasta "Спагетти" 400 г стоят 41,90 грн за 1-2 единицы и 24,90 грн за 3 и более. Можно купить на 17 гривен подешевле.
- Влажные антибактериальные салфетки с D-пантенолом (15 шт) можно приобрести за 10,80 грн или за 5,90 грн при покупке от трех упаковок. Ценник упал на пять гривен.
- Минеральная вода "Трускавецкая" 1,5 л стоит 24,90 грн, а акционная цена — 18,50 грн. Ее продают на 6,4 грн дешевле.
- Мороженое пломбир "Большой Стакан" 85 г продают по 33 грн или по 20,50 грн при покупке от трех единиц. Экономия составит 12,5 грн.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" упали цены на молочку. Скидки составляют более 40%.