Предателей Украины становится меньше? Выяснилось, когда с 2022 года таких преступлений было больше всего (документ)

За коллаборационизм и пособничество России предусмотрена уголовная ответственность

С начала полномасштабного вторжения в Украину стремительно росло количество преступлений по статьям государственная измена, коллаборационная деятельность и т.д. Однако уже сейчас, в том числе и в прошлом году, наблюдается значительное уменьшение подобных правонарушений.

Об этом свидетельствуют данные предоставления "Телеграфа" Офиса генерального прокурора Украины. Отметим, что в документах указано количество врученных подозрений за определенные периоды.

"По результатам предоставляем сведения о количестве зарегистрированных уголовных правонарушений по статьям 111, 111-1, 111-2 Уголовного кодекса Украины, результаты их досудебного расследования и количества лиц, которым сообщили о подозрении по указанным статьям", — говорится в документе.

Общее количество правонарушений:

январь-декабрь 2022: коллаборационная деятельность — 4053 и пособничество государству-агрессору — 384;

и пособничество государству-агрессору — 384; январь-декабрь 2023: коллаборационная деятельность — 3251 и пособничество государству-агрессору — 627 ;

; январь-декабрь 2024: коллаборационная деятельность — 2435 и пособничество государству-агрессору — 495;

январь-декабрь 2025: коллаборационная деятельность — 1719 и пособничество государству-агрессору — 357.

Ответ Офиса генпрокура

Сколько человек получили подозрение (с учетом прошлых лет):

январь-декабрь 2022 — коллаборационная деятельность 1457, пособничество государству-агрессору — 108 человек;

январь-декабрь 2023 — коллаборационная деятельность 2916 , пособничество государству-агрессору — 314 человек;

, пособничество государству-агрессору — 314 человек; январь-декабрь 2024 — коллаборационная деятельность 2 851, пособничество государству-агрессору — 331 человек;

человек; январь-декабрь 2025 — коллаборационная деятельность 2 055, пособничество государству-агрессору — 329 человек.

Статистика преступлений против Украины

Сколько нарушений было по статье государственная измена:

январь-декабрь 2021 — 217, подозрение получило 106;

январь-декабрь 2022 — 2046 , подозрение получило 1055;

, подозрение получило 1055; январь-декабрь 2023 — 1205, подозрение получило 1036;

январь-декабрь 2024 — 1128, подозрение получило 1112 ;

; январь-декабрь 2025 — 1083, подозрение получило 1011.

Сколько государственных измен зафиксировано за 2021-2025

Анализируя данные, можно увидеть, что наибольшее количество правонарушений фиксировали именно в период 2022-2023 годов. Потом постепенно количество снижалось. Хотя за 2025 год некоторые показатели остаются достаточно высокими, однако положительная динамика есть.

