"Учитель и двоечник": футболист дал лучшее интервью в истории Украины (видео)
Игрок вошел в историю отечественного футбола
Украинский юморист Артем Дамницкий высмеял послематчевое флеш-интервью атакующего полузащитник "Александрии" Дениса Шостака. Видео с комментарием хавбека стало вирусным в сети.
Соответствующий комментарий Дамницкий разместил на своей странице в Threads. Комик в шутку посоветовал телеканалу "УПЛ ТБ" взять игрока экспертом.
Круто, когда человек имеет обстоятельный ответ на любой вопрос. "УПЛ ТБ", забирайте его экспертом, не прогадаете.
Дело в том, что после поражения от ЛНЗ в 20-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ) со счетом 0:2 23-летний Шостак отвечал на вопросы корреспондента без энтузиазма. В основном журналист слышал из уст игрока только словосочетание "Не знаю". В какой-то момент представитель УПЛ не выдержал и спросил, а что Денис знает. Тот ответил, что ничего.
Данное интервью завирусилось в сети. Пользователи отметили, что данный разговор смахивает на беседу учителя с двоечником.
Справка: Шостак — воспитанник "Шахтера". Футболист успел поиграть в аренде за "Мариуполь" и португальский "Эшторил" U-23, после чего перешел свободным агентом в "Александрию".
Напомним, в 20-м туре УПЛ "Динамо" вышло победителем из киевского дерби. Киевляне не без проблем обыграли "Оболонь".