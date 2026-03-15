"Учитель и двоечник": футболист дал лучшее интервью в истории Украины (видео)

Игрок вошел в историю отечественного футбола

Украинский юморист Артем Дамницкий высмеял послематчевое флеш-интервью атакующего полузащитник "Александрии" Дениса Шостака. Видео с комментарием хавбека стало вирусным в сети.

Что нужно знать

"Александрия" проиграла ЛНЗ (0:2)

Шостак потроллил журналиста после матча

В сети уже называют это интервью лучшим в истории украинского футбола

Соответствующий комментарий Дамницкий разместил на своей странице в Threads. Комик в шутку посоветовал телеканалу "УПЛ ТБ" взять игрока экспертом.

Круто, когда человек имеет обстоятельный ответ на любой вопрос. "УПЛ ТБ", забирайте его экспертом, не прогадаете. Артем Дамницкий

Дело в том, что после поражения от ЛНЗ в 20-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ) со счетом 0:2 23-летний Шостак отвечал на вопросы корреспондента без энтузиазма. В основном журналист слышал из уст игрока только словосочетание "Не знаю". В какой-то момент представитель УПЛ не выдержал и спросил, а что Денис знает. Тот ответил, что ничего.

Данное интервью завирусилось в сети. Пользователи отметили, что данный разговор смахивает на беседу учителя с двоечником.

Справка: Шостак — воспитанник "Шахтера". Футболист успел поиграть в аренде за "Мариуполь" и португальский "Эшторил" U-23, после чего перешел свободным агентом в "Александрию".

Напомним, в 20-м туре УПЛ "Динамо" вышло победителем из киевского дерби. Киевляне не без проблем обыграли "Оболонь".