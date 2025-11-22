Северная Корея спровоцировала скандал на чемпионате мира (видео)

Футболисты Северной Кореи агрессивно поприветствовали соперников

Странный инцидент произошел на юношеском чемпионате мира по футболу в Катаре среди игроков до 17 лет. Игроки Северной Кореи по-своему приветствовали соперников из Японии.

Что нужно знать:

Сборные Японии и КНДР встретились на ЧМ-2025 U-17 по футболу

Корейцы устроили скандал во время рукопожатий

Япония подала жалобу в ФИФА

Момент с "рукопожатием" футболистов завирусился в сети. Япония требует наказать команду КНДР, передает chosun.

Перед поединком 1/8 финала, который состоялся в Дохе еще 18 ноября, футболисты поприветствовали друг друга. Поначалу все было нормально: корейцы легко отбивали кулаки, однако все изменилось, когда события переместились подальше от судей. Представители КНДР с агрессией били по кулакам японцев.

Естественно японцам это не понравилось. Японская футбольная ассоциация (JFA) официально подняла этот вопрос перед Международной федерацией футбола (ФИФА). Мировой регулятор футбола пока молчит. К слову Япония выиграла матч в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:4 по пенальти).

