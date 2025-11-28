Вашингтон контролировал Минский процесс напрямую

Американцы принимали участие в Минском процессе с первых этапов, хотя об этом знают немногие. Специальные представители США присутствовали непосредственно на заседаниях и следили за переговорами. Они докладывали обо всем происходящем напрямую руководству Соединенных Штатов.

Что нужно знать:

США контролировали ход переговоров в Минске непублично

Их наблюдатели не выступали, но все фиксировали

Российская тактика переговоров повторяется из года в год

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал бывший министр по вопросам временно оккупированных территорий и глава Государственного агентства по восстановлению Донбасса Вадим Черныш. Подробнее читайте в материале: "Россия не стремится к капитуляции Украины, конечная цель другая — участник переговоров в Минске".

Черныш непосредственно участвовал в переговорах с россиянами в рамках экономической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы. По его словам, есть много схожего между Минским процессом и нынешними попытками договориться о мире.

Специальные представители США не выступали на заседаниях, но все слушали. Они также общались с участниками переговоров между встречами.

А вот поведение российской стороны на переговорах остается практически неизменным. На ключевых должностях в Кремле сидят одни и те же люди десятилетиями.

Поведение россиян в переговорах – практически неизменно. Должности там занимают одни и те же люди десятилетиями, например Лавров и другие, сказал Черныш.

Вадим Черныш

Кроме того, в Минском процессе россияне привлекали не только дипломатов. Например, Борис Грызлов, бывший глава Госдумы, участвовал в переговорах как экс-чиновник.

Такая тактика типична для Москвы. Она совмещает неформальные и недипломатические каналы с традиционной дипломатией. Именно в этом и схожесть между Минском и нынешними переговорными процессами.

Такие есть и сейчас. В общем, они объединяют много неформальных и недипломатических каналов с традиционной дипломатией. В этом и схожесть процессов, подытожил Вадим Черныш.

