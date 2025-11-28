Лавров загадочно прокомментировал свое "исчезновение" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
У министра российского МИД был личный разговор с Путиным и Сийярто
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после своего длительного отсутствия появился на публике. Правда, прокомментировал свое появление довольно странно.
Что нужно знать:
- 28 ноября Лавров прокомментировал то, что долгое время отсутствовал публично
- Ранее после "исчезновения" министра МИД видели 25 ноября
- Лавров принял участие в разговоре Путина с Сийярто
Как передают росСМИ, Лавров довольно иронично ответил на вопросы журналистов, где он долгое время "пропадал" и почему. К слову, говорить с корреспондентами российский чиновник не захотел, но ответ на ходу дал.
"Я еще пропадаю до сих пор", — ответил Лавров на вопросы журналистов.
Какие-либо другие комментарии он отказался давать, поэтому точная причина "исчезновения" неизвестна. Однако известно, что глава России Владимир Путин, Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто беседовали тет-а-тет в Кремле до переговоров двух лидеров стран. Содержание этого разговора корреспондентам не раскрывалось, но известно, что сначала они перекинулись парой слов стоя, а затем сели и поговорили почти 45 минут.
Напомним, что Путин уже комментировал отсутствие Лаврова на публике, но тогда его объяснение было довольно странным. По его словам, министр МИД как работал, так и работает.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что спикер Кремля Дмитрий Песков говорил об "исчезновении" Лаврова и совпали ли его объяснения со словами Путина.