Лавров загадочно прокомментировал свое "исчезновение" (видео)

У министра российского МИД был личный разговор с Путиным и Сийярто

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после своего длительного отсутствия появился на публике. Правда, прокомментировал свое появление довольно странно.

Что нужно знать:

28 ноября Лавров прокомментировал то, что долгое время отсутствовал публично

Ранее после "исчезновения" министра МИД видели 25 ноября

Лавров принял участие в разговоре Путина с Сийярто

Как передают росСМИ, Лавров довольно иронично ответил на вопросы журналистов, где он долгое время "пропадал" и почему. К слову, говорить с корреспондентами российский чиновник не захотел, но ответ на ходу дал.

"Я еще пропадаю до сих пор", — ответил Лавров на вопросы журналистов.

Какие-либо другие комментарии он отказался давать, поэтому точная причина "исчезновения" неизвестна. Однако известно, что глава России Владимир Путин, Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто беседовали тет-а-тет в Кремле до переговоров двух лидеров стран. Содержание этого разговора корреспондентам не раскрывалось, но известно, что сначала они перекинулись парой слов стоя, а затем сели и поговорили почти 45 минут.

Напомним, что Путин уже комментировал отсутствие Лаврова на публике, но тогда его объяснение было довольно странным. По его словам, министр МИД как работал, так и работает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что спикер Кремля Дмитрий Песков говорил об "исчезновении" Лаврова и совпали ли его объяснения со словами Путина.