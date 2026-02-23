В Мексике убили главу картеля, жгут автобусы и магазины. Собрали все детали (фото)

Ликвидированный наркобарон — бывший полицейский

В результате военной операции в Мексике был ликвидирован главарь наркокартеля "Халиско нового поколения" (Jalisco New Generation Cartel) Немессио Осегера Сервантес, известный как "Эль Менчо". После этого в ряде штатов вспыхнули стычки со стражами порядка.

Как сообщает CBS News, 59-летний Сервантес был ранен во время рейда в городе Тапальпа (штат Халиско) на западе страны. Во время перевозки в Мехико он скончался.

Штат Халиско является базой картеля, известного контрабандой огромного количества фентанила и других наркотиков в Соединенные Штаты, — пишет издание

Роль США в ликвидации "Эль Менчо"

Смерть лидера картеля подтвердил заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау. Он назвал его "одним из самых кровавых и жестоких наркобаронов".

Это замечательное событие для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира. Хорошие парни сильнее плохих, – заявил он

Чиновник Минобороны США сообщил изданию, что определенную роль в операции сыграли американские военные. В то же время, он отметил, что "это была мексиканская военная операция, поэтому успех принадлежит им".

Ликвидация главы наркокартеля в Мексике – что известно

Во время операции военные попали под обстрел и ликвидировали на месте четырех человек. Еще трое, в том числе и "Эль-Менчо", скончались позже от ранений, а двух человек задержали. Ранения получили также трое военнослужащих. У преступников изъяты бронированные автомобили, гранатометы и другое оружие.

После убийства Осегера Сервантеса вспыхнули беспорядки

После ликвидации Сервантеса в Халиско и других штатах, в частности во втором по величине городе страны Гвадалахари, боевики картеля в течение нескольких часов блокировали дороги и жгли автомобили. Губернатор штата объявил чрезвычайную ситуацию, остановил работу общественного транспорта и призвал жителей оставаться дома.

Военные на улицах Мексики. Фото: Getty Images

Сожженный автобус. Фото: Getty Images

Члены банды поджигали грузовики. Фото: Getty Images

На улицы вывели спецназовцев. Фото: Getty Images

Члены картеля крушили магазины. Фото: Getty Images

Сожженные авто. Фото: Getty Images

Что известно о картеле "Халиско нового поколения"

Эта группировка считается одной из мощнейших преступных организаций Мексики. По данным Управления по борьбе с наркотиками США, картель присутствует во всех 50 американских штатах. Госдеп обещал награду до 15 млн долларов за информацию, которая помогла бы арестовать Осегеру Сервантеса. Он бывший полицейский.

Картель "Халиско Новое поколение" известен особой жестокостью. Однажды боевики синдиката сбили армейский вертолет из гранатомета. Также в разное время члены группировки убили десятки должностных лиц, вывешивая тела убитых на мостах для устрашения соперников.

В феврале 2025 года в США картель "Халиско нового поколения" был внесен в список иностранных террористических организаций. Утверждалось, что кроме торговли фентанилом, группировка "занимается вымогательством, незаконной переправкой мигрантов, воровством нефти и полезных ископаемых, а также торговлей оружием".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ноябре прошлого года в мексиканском городе Уруапан во время празднования Дня мертвых был расстрелян мэр Карлос Мансо. Он был известен тем, что фактически объявил открытую войну наркокартелям и преступности, а также лично выходил на патрулирование улиц в бронежилете.