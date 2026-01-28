Мясо без капли лишнего жира: простой трюк, о котором мало кто знает (видео)

Максимум пользы

Жареное мясо часто ассоциируется с брызгами растительного масла, тяжелым запахом на кухне и жирной пленкой на сковородке. Однако сочный и румяный результат можно получить без капли жира. Достаточно воспользоваться приемом, который давно применяют профессиональные повара – жаркой в пергаменте. Этот способ позволяет сохранить натуральный сок мяса, избежать подгорания и значительно упростить уборку. Об этом говорится на TikTok-странице "svitlanamaksymchuk".

В чем секрет пергамента

Пергаментная бумага создает тонкий барьер между мясом и горячей сковородой. Благодаря этому тепло распределяется умеренно, а поверхность не перегревается. В первые минуты приготовления бумага "запечатывает" соки внутри, не давая мясу пересохнуть. Результат – мягкая, сочная текстура без тушения в собственном соке и без пригорания.

Как правильно жарить мясо в пергаменте

Для этого способа подходят курятина, индейка, свинина и говядина. Мясо достаточно приправить специями, завернуть в лист плотного пергамента и выложить на хорошо разогретую сухую сковородку. Жарить нужно на среднем огне, периодически переворачивая сверток. За 2–3 минуты до готовности пергамент можно открыть, чтобы образовалась румяная корочка.

Почему этот способ достоин внимания

не нуждается в масле;

не создает дыма и запаха гари;

сохраняет сочность;

не оставляет грязи на сковороде;

подходит для повседневной готовки.

Как приготовить куриное филе в пергаменте на сковороде

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

сок лимона – 1 ст. л.;

чеснок – 2 зубчика;

паприка – 1 ч. л.;

сушеные травы – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

пергаментная бумага – 2 листа.

Способ приготовления:

Смешать оливковое масло, лимонный сок, чеснок, паприку, травы, соль и перец. Замариновать куриное филе и оставить на 10 минут. Выложить каждый кусок на лист пергамента и плотно завернуть. Разогреть сухую сковороду и выложить свертки. Жарить на среднем огне 7–10 минут, перевернув один раз. Аккуратно развернуть бумагу за 2 минуты до готовности для корочки.

Как и с чем подавать

Подавайте филе горячим с салатом из свежих овощей, зеленью или запеченным картофелем. Хорошо сочетается с йогуртовыми, горчичными и чесночными соусами. Для яркого вкуса можно добавить лимонную цедру или каплю бальзамического крема.