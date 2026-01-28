М’ясо без краплі зайвого жиру: простий трюк, про який мало хто знає (відео)

Максимум користі

Смажене м’ясо часто асоціюється з бризками олії, важким запахом на кухні та жирною плівкою на сковорідці. Проте соковитий і рум’яний результат можна отримати без жодної краплі жиру. Достатньо скористатися прийомом, який давно застосовують професійні кухарі — смаженням у пергаменті. Цей спосіб дозволяє зберегти натуральний сік м’яса, уникнути підгоряння та значно спростити прибирання. Про це йдеться на TikTok-сторінці "svitlanamaksymchuk".

У чому секрет пергаменту

Пергаментний папір створює тонкий бар’єр між м’ясом і гарячою поверхнею сковороди. Завдяки цьому тепло розподіляється рівномірно, а поверхня не перегрівається. У перші хвилини приготування папір "запечатує" соки всередині, не даючи м’ясу пересохнути. Результат — м’яка, соковита текстура без тушкування у власному соку й без пригорання.

Як правильно смажити м’ясо в пергаменті

Для цього методу підходять курятина, індичка, свинина та яловичина. М’ясо достатньо приправити спеціями, загорнути в аркуш щільного пергаменту й викласти на добре розігріту суху сковорідку. Смажити потрібно на середньому вогні, періодично перевертаючи згорток. За 2–3 хвилини до готовності пергамент можна відкрити, щоб утворилася рум’яна скоринка.

Чому цей спосіб вартий уваги

не потребує олії;

не створює диму та запаху гару;

зберігає соковитість;

не залишає бруду на сковорідці;

підходить для щоденного готування.

Як приготувати куряче філе у пергаменті на сковороді

Інгредієнти:

куряче філе – 2 шт.;

оливкова олія – 2 ст. л.;

сік лимона – 1 ст. л.;

часник – 2 зубчики;

паприка – 1 ч. л.;

сушені трави – 1 ч. л.;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

пергаментний папір – 2 аркуші.

Спосіб приготування:

Змішати оливкову олію, лимонний сік, часник, паприку, трави, сіль і перець. Замаринувати куряче філе та залишити на 10 хвилин. Викласти кожен шматок на аркуш пергаменту та щільно загорнути. Розігріти суху сковорідку та викласти згортки. Смажити на середньому вогні 7–10 хвилин, перевернувши один раз. Обережно розгорнути папір за 2 хвилини до готовності для скоринки.

Як і з чим подавати

Подавайте філе гарячим із салатом зі свіжих овочів, зеленню або запеченою картоплею. Добре поєднується з йогуртовими, гірчичними та часниковими соусами. Для яскравого смаку можна додати лимонну цедру або краплю бальзамічного крему.