"Потревожили пожилую женщину": бабушка-председатель ВЛК стала звездой мемов после разоблачения и обысков
Пользователи вспомнили и о Тимошенко, и о Коломойском
Недавние обыски Национального антикоррупционного бюро у Юлии Тимошенко и Службы безопасности Украины (СБУ) у главы ВЛК при местном территориальном центре комплектования (ТЦК) в Днепропетровской области вдохновили украинцев на новую порцию мемов. Ведь у Юлии Владимировны нашли 40 тысяч долларов, а у главы ВЛК, которой оказалась бабушка, почти 300 тысяч долларов.
"Телеграф" собрал самые смешные мемы украинцев об этой ситуации. Заметим, что в некоторых из них упоминается находящийся под следствием бизнесмен Игорь Коломойский.
Коломойский после обысков у Тимошенко сказал несколько уже ставших мемами фраз. В частности: "За 40 тыс. столько кипиша, что пожилую женщину побеспокоили? Так что, она не имеет права? За 65 лет она не нажила 40 тыс. (долларов, – ред.)? Думаю, она немного больше нажила. Декларация у нее есть? Так чего они приперлись к ней? Еще и "подозрение" дали?"
Учитывая разницу найденных сумм, украинцы немало шутили о том, что на самом деле женщины, способные обеспечить себя сами, выглядят не как Юлия Владимировна, а как председатель ВЛК. Были и мемы о том, что, глядя на внешность обоих подозреваемых, становится ясно, что деньги действительно портят людей.
Отдельной темой для шуток стала схожесть пожилой дамы из комиссии ВЛК с воспитательницей общежития Гриффиндор Минервой МакГонагалл.
Украинцы шутили:
- МакГонагалл уже не та.
- Азкабан ждет.
- А когда будет распределение по факультетам?
- Гарри Поттер и халатик за 700 грн.
- Бабка откладывала на новый халат.
- Несчастный стол денег всево только.
