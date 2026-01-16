Укр

"Потревожили пожилую женщину": бабушка-председатель ВЛК стала звездой мемов после разоблачения и обысков

Татьяна Крутякова
Новость обновлена 16 января 2026, 21:36
Юлия Тимошенко и глава ВЛК с Днепропетровщины.

Пользователи вспомнили и о Тимошенко, и о Коломойском

Недавние обыски Национального антикоррупционного бюро у Юлии Тимошенко и Службы безопасности Украины (СБУ) у главы ВЛК при местном территориальном центре комплектования (ТЦК) в Днепропетровской области вдохновили украинцев на новую порцию мемов. Ведь у Юлии Владимировны нашли 40 тысяч долларов, а у главы ВЛК, которой оказалась бабушка, почти 300 тысяч долларов.

"Телеграф" собрал самые смешные мемы украинцев об этой ситуации. Заметим, что в некоторых из них упоминается находящийся под следствием бизнесмен Игорь Коломойский.

Коломойский после обысков у Тимошенко сказал несколько уже ставших мемами фраз. В частности: "За 40 тыс. столько кипиша, что пожилую женщину побеспокоили? Так что, она не имеет права? За 65 лет она не нажила 40 тыс. (долларов, – ред.)? Думаю, она немного больше нажила. Декларация у нее есть? Так чего они приперлись к ней? Еще и "подозрение" дали?"

Учитывая разницу найденных сумм, украинцы немало шутили о том, что на самом деле женщины, способные обеспечить себя сами, выглядят не как Юлия Владимировна, а как председатель ВЛК. Были и мемы о том, что, глядя на внешность обоих подозреваемых, становится ясно, что деньги действительно портят людей.

Отдельной темой для шуток стала схожесть пожилой дамы из комиссии ВЛК с воспитательницей общежития Гриффиндор Минервой МакГонагалл.

Украинцы шутили:

  • МакГонагалл уже не та.
  • Азкабан ждет.
  • А когда будет распределение по факультетам?
  • Гарри Поттер и халатик за 700 грн.
  • Бабка откладывала на новый халат.
  • Несчастный стол денег всево только.

Ранее "Телеграф" делился смешными мемами об обысках у Тимошенко и оглашении ей подозрения.

