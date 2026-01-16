"Потревожили пожилую женщину": бабуся-голова ВЛК стала зіркою мемів після викриття та обшуків

Користувачі згадали й про Тимошенко, й про Коломойського

Нещодавні обшуки Національного антикорупційного бюро в Юлії Тимошенко та Служби безпеки України (СБУ) у голови ВЛК при місцевому територіальному центрі комплектування (ТЦК) на Дніпропетровщині надихнули українців на нову порцію мемів. Адже в Юлії Володимирівни знайшли 40 тисяч доларів, а у голови ВЛК, якою виявилася стара бабуся, майже 300 тисяч доларів.

"Телеграф" зібрав найсмішніші меми українців про цю ситуацію. Зауважимо, що в деяких з них згадується бізнесмен Ігор Коломойський, який наразі перебуває під слідством.

Коломойський після обшуків у Тимошенко сказав декілька фраз, які вже стали мемами. Зокрема: "За 40 тис. стільки кіпішу, що літню жінку потурбували? Так що, вона не має права? За 65 років вона не нажила 40 тис. (доларів, – ред.)? Думаю, вона трохи більше нажила. Декларація в неї є? Так чого вони приперлися до неї? Ще й "підозру" дали?"

Меми про обшуки СБУ у голови ВЛК та Тимошенко

Враховуючи різницю знайдених сум, українці чимало жартували про те, що насправді жінки, які здатні забезпечити себе самі виглядають не як Юлія Володимирівна, а як голова ВЛК. Були й меми про те, що, дивлячись на зовнішність обох підозрюваних, стає зрозуміло, що гроші дійсно псують людей.

Окремою темою для жартів стала схожіть літньої пані з комісії ВЛК з вихователькою гуртожитку Грифіндор Мінервою Макґонеґел.

Українці жартували:

Макґонеґел вже не та.

Азкабана чекає.

А коли буде розподілення по факультетах?

Гаррі Поттер і халатік за 700 грн.

Бабка відкладала на новий халат.

Нєщясний стол дєняг всіво лішь.

