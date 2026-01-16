Легендарная "брехаловка" Днепра: как выглядел бар "Цепи", где собирались болельщики (видео)

В сообщении о продаже бара владельцы отмечали, что новый владелец получит часть легендарной истории города

В центре Днепра когда-то работал бар "Цепи", который помнят многие жители города. Заведение привлекало внимание необычным интерьером: некоторые столы были подвешены на цепях, что создавало особую атмосферу.

Бар "Цепи" был расположен во дворе на проспекте Яворницкого, 87, недалеко от памятника Александру Полю. Подробнее о нем рассказали в видео "Наш город Днепр" в Instagram.

По вечерам в бар "Цепи" приходили посетители, чтобы пообщаться за бокалом пива. К напитку всегда подавали небольшую закуску — рыбу, обычно сельдь, на тарелках из фольги. Пирожки хотя и были холодными из-за отсутствия микроволновок, но также пользовались спросом.

Заведение посещали люди разного возраста и профессий. Неподалеку на улице Сырова собирались футбольные фанаты, обсуждали матчи, слухи и новости о спорте. Местные в шутку называли это место "брехаловка". После обсуждений посетители часто шли в бар "Цепи" продолжать общение. Основным источником информации о новостях спорта там был телефон — даже звонили в Москву, чтобы узнать результаты матчей.

Как изменилось легендарное место

За годы существования бар менялся. Сначала здесь были подвесные столы и простой сервис, затем заведение превратили в паб с кухней, изменили меню и цены. Позже бар стал караоке-баром, а в СМИ появлялись объявления о продаже помещения.

Интерьер бара в Днепре. Фото: Work.ua

В сообщениях подчеркивалось, что, покупая помещение, новый владелец становится владельцем части легенды города — заведения, которое принимало тысячи посетителей, дарило душевные вечера, хорошую музыку и приятную компанию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядел самый необычный ресторан в Черкассах.