Легендарна "брехаловка" Дніпра: як виглядав бар "Цепі", де збирались вболівальники (відео)

У центрі Дніпра колись працював бар "Цепі", який пам’ятають багато мешканців міста. Заклад привертав увагу незвичайним інтер’єром: деякі столи були підвішені на ланцюгах, що створювало особливу атмосферу.

Бар "Цепі" був розташований у дворі на проспекті Яворницького, 87, неподалік пам’ятника Олександру Полю. Детальніше про нього розповіли у відео "Наше місто Дніпро" в Іnstagram.

Вечорами до бару "Цепі" приходили відвідувачі, щоб поспілкуватися за келихом пива. До напою завжди подавали невелику закуску — рибу, зазвичай оселедець, на тарілках із фольги. Пиріжки хоча і були холодними через відсутність мікрохвильовок, однак також мали попит.

Заклад відвідували люди різного віку та професій. Неподалік на вулиці Сірова збиралися футбольні фанати, обговорювали матчі, чутки та новини про спорт. Місцеві жартома називали це місце "брехаловка". Після обговорень відвідувачі часто йшли до бару "Цепі" продовжувати спілкування. Основним джерелом інформації новин про спорт там був телефон — навіть дзвонили до Москви, щоб дізнатися результати матчів.

Як змінилось легендарне місце

За роки існування бар змінювався. Спочатку тут були підвішені столи та простий сервіс, згодом заклад перетворили на паб із кухнею, змінили меню та ціни. Пізніше бар став караоке-баром, а у ЗМІ з’являлися оголошення про продаж приміщення.

Інтер'єр бару в Дніпрі. Фото: Work.ua

У повідомленнях наголошували, що купуючи приміщення, новий власник стає власником частини легенди міста — закладу, який приймав тисячі відвідувачів, дарував душевні вечори, гарну музику та приємну компанію.

