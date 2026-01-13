В школе ей ставили двойки по рисованию, а теперь она покоряет Европу: история художницы, чьи муралы меняют города

Откровенные признания художницы из Одесчины

В школьном аттестате Дины Стояновой самый низкий балл стоял напротив графы "Изобразительное искусство". Учительница уверяла: рисование – это не ее. Однако сегодня 37-летняя художница создает 150-метровые муралы в Европе, расписывает многоэтажки и превращает серые стены украинских улиц в цветущие оазисы.

Но это интервью не о том, как девушка из Измаила преодолела комплексы и стала успешной. Оно о том, как художники могут и должны хорошо зарабатывать, потому что это не просто талант, а большая работа и опыт. И о том, как всего один рисунок на фасаде пекарни может заставить прохожих впервые за полгода поднять глаза от асфальта и просто услыбнуться.

"Мне говорили, что я не умею рисовать"

Дина Стоянова на фоне своей муралы

Дина Стоянова родилась в Измаиле. Из-за слов учительницы самооценка упала. Поэтому в художественную школу пошла позже других детей. Но в художественной школе нашлась преподавательница, которая изменила все. Именно благодаря ей Дина продолжила рисовать, поступила в университет, а несколько лет назад открыла ФЛП и занимается искусством официально.

Сейчас она расписывает стены, создает картины и иллюстрации. Ее муралы можно увидеть в десяти городах Украины и Европы. Среди проектов фасад десятиэтажного жилого дома в Одессе, стена торгового центра "Остров", роспись на первом в Украине инклюзивном пляже города, мурал площадью около 150 квадратных метров в Вене и многое другое.

"Заказы бывают разные. Обычно это росписи для заведений — интерьеров и фасадные. Цель — привлечь внимание. Например, я расписывала серую стену торгового центра. Нарисовала яркие цветы, листья, птиц. Люди фотографируются на фоне росписей, делятся в соцсетях, таким образом место становится узнаваемым.

Мурал как реклама, которую не переключают и не игнорируют

Однажды Дина расписывала фасад пекарни на узкой улице. Заведение работало там уже полгода. Люди ходили мимо каждый день, но не знали, что там пекарня. Когда художница рисовала, прохожие останавливались, смотрели на работу и с удивлением спрашивали: "А что, здесь пекарня? Здесь хлеб можно купить? Она только открылась?" Это реальный формат рекламы — ненавязчивый, украшающий пространство и добавляющий изюминку, считает художница.

Пекарня в Ивано-Франковске. Фото Дины Стояновой

"Я научилась отказывать, если не соглашаются на мою цену" — почему художники должны хорошо зарабатывать

Есть стереотип, что художники, поэты, писатели мало зарабатывают. Она подчеркивает: в каждой профессии можно зарабатывать, и художники не исключение. Дина была закомплексована, не уверена в себе. Училась на своих ошибках, получала опыт. А теперь научилась отказывать, если заказчик не соглашается с ее ценой.

"Художники могут и должны много зарабатывать. Творчество — это не просто талант — это большая работа, опыт. У меня были ошибки, но именно эти ситуации сделали меня сильнее, научили реагировать в разных обстоятельствах и ничего не бояться. Мало кто рождается с внутренней силой и верой в себя. Но в себе можно и нужно это воспитать. Нужно не потерять себя, рассказывать свою историю, а не то, что модно", — убеждена Дина.

Вдохновение – миф. Оно всегда есть, когда ты горишь своим делом, когда знаешь, что тебе за это хорошо платят. В творческом бизнесе важна дисциплина, системность и ответственность – тогда будут заказы, большие деньги и классные проекты.

Как закладывать в муралы идеи, открывающиеся тем, кто готов присмотреться

Можно ли заложить в муралы социальные или политические месседжи? Дина уверена: конечно, можно. И это даже интереснее, когда есть смысл. Может, он не так очевиден с первого взгляда, но он там есть.

Мурал Дины Стояновой

В 2024 году Дина рисовала на первом инклюзивном пляже в Одессе. Там нарисовала девушку с голубыми волосами в желтой стилизованной вышиванке. Она символизирует Украину. У нее длинные волосы, на волосах силуэтом изображена птица – как символ свободы. На волосах также домики, лес – как символ большой страны, дома. Надо присмотреться, подумать. Для кого-то это не так очевидно, но смысл есть.

Мурал возле ТЦ "Остров". Фото Дины Стояновой

На фасаде торгового центра "Остров" находился другой месседж. Здесь целью было нарисовать оазис среди шумного города. Дина нарисовала фантастические цветы, разноцветных попугаев, птиц. Чтобы люди шли и улыбались. Так и есть. Пока рисовала, к ней подходили многие люди, говорили слова благодарности.

"Мне кажется, это очень важно, особенно сейчас людям нужны такие моменты радости и вдохновения. Чтобы внутри зажигали огонь. Хотя на пять минут они улыбнулись, порадовались — и им стало лучше", — говорит Дина.

Художница за работой.

Наиболее масштабный проект – роспись фасада десятиэтажного жилого дома в Одессе. Дина работала вместе с другими художниками. Впервые такой крупный проект, впервые на такой высоте.

Роспись многоэтажки в Одессе. Фото Дины Стояновой

В Румынии Дина создала несколько росписей в разных городах. Весной ездила в Вену. Там рисовала на улице мурал около 150 квадратных метров.

Мурал в Вене. Фото Дины Стояновой

Заказчик хотел графический рисунок – только черный и белый цвет. Дина нарисовала графическую архитектуру, девушку, цветы, ласточки. Цветы взяла полевые, местные — как символы страны. Ласточки — символ благополучия, свободы.

Мурал на стенах детского сада в Одессе. Фото Дины Стояновой

В конце августа Дина работала над муралом для детского сада в Одессе. Он расположен близко к порту и пострадал во время войны – были выбиты окна. Японские партнеры спонсировали ремонт, и Дина создавала мурал на фасаде садика. Она изобразила двух девочек — украинку и японку. Они под сакурой, рядом частица украинского луга. Это единство народов, помогающих друг другу в беде. И это тоже важный месседж, который можно укладывать в муралы. От себя Дина нарисовала бумажных журавликов и аистов. В Японии журавль – это символ мира, веры, благополучия. У нас аист – символ дома.

Почему Дина выбирает жизнеутверждающее искусство

Мурал на инклюзивном пляже в Одессе. Фото Дины Стояновой

Как рассказать миру об Украине так, чтобы это было услышано, но не воспринималось как токсичность? Дина считает, что важно рассказывать о себе, о культуре, но делать это не навязчиво. Тогда это будет услышано и интересно.

Можно добавлять в современную одежду элементы этники, осовременивать традиции, рассказывать о традициях. Добавлять аутентичные мотивы к художественным работам. Но не делать этого агрессивно.

Она хочет создавать что-то жизнеутверждающее, позволяющее улыбнуться. Чтобы оставлять в мире проблеск надежды. Надежда будет там, где светло. Свет там, где творчество, удовлетворенность.

