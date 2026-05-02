Известный актер-военный показал "фантастическое" перевоплощение. Фото до и после

Ращук шел к своей мечте больше года

Популярный украинский актер и защитник Владимир Ращук поразил сеть своей физической трансформацией. Мужчина продемонстрировал результаты кропотливой работы над собой, которая длилась больше года.

Настоящая сила воли и железный характер – именно так можно описать новую публикацию звезды в Instagram. Актер, который с началом полномасштабного вторжения сменил сцену на фронт, опубликовал поразительный коллаж. На одной части фото Владимир позирует с заметным животом, а на другой — демонстрирует атлетическую, подкачанную фигуру с рельефным прессом.

Сам артист признался, что путь к телу мечты был длительным и занял больше года. Для Владимира это стало подлинным внутренним вызовом.

Изменения! Это ключевая идея моего формирования. Каждый раз, когда приходят трудные времена, я никогда никого не виню, я задаю вопрос себе, бросаю себе вызов и начинаю меняться. И вот мое очередное испытание себя… Владимир Ращук

У актера заметно изменилось лицо

Подписчики не скрывали своего увлечения. В комментариях под сообщением пользователи называют такие изменения "фантастическими".

Напомним, что актер был в браке с актрисой Викторией Билан. Недавно пара заявила о разводе.