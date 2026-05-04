Семь "минималок" за аксессуар: Ольга Сумская похвасталась роскошной сумкой (видео)

Актриса показала сумку от украинского бренда

Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно рассказала о молодых поклонниках, показала свой новый аксессуар, стоимость которого составляет почти семь минимальных зарплат. В новом видео она появилась с сумкой премиального бренда.

На ролике, опубликованном в TikTok, актриса позирует вместе с дизайнером Александрой Токаревой — основательницей одноименного бренда, создавшего этот аксессуар. Сумка, которую, вероятно, подарила Сумской именно дизайнер.

По данным официального сайта бренда такая сумка стоит 60 000 гривен. На видео появилась и сама Токарева – она презентовала актрисе свое изделие.

Это сумка в голубом цвете со льняной вставкой. Центральная часть – текстильная вставка с вышивкой полевых цветов. На видео Сумская увлекается красотой сумки.

Сумка от Александры Токаревой. Фото: alexandratokareva.com

К слову, это не единственная сумка от этого бренда в гардеробе Сумской. Актриса рассказала, что имеет еще один аксессуар другого фасона в леопардовом принте.

