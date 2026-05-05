Победительница "Холостяка" с "Тереном", которая родила первенца, впервые назвала имя дочери (видео)

Блогерша показала милое фото новорожденной дочери

Украинская блогерша и победительница проекта "Холостяк 13" с Александром "Тереном" Инна Белень, недавно впервые ставшая мамой, назвала имя дочери. О рождении ребенка стало известно 28 апреля, когда она опубликовала первые кадры из роддома.

Некоторое время блогерша не раскрывала деталей, оставляя интригу. Известно было лишь, что девочка явилась на свойт с весом 3225 килограммов и ростом 51 сантиметр. Рожала Белень в Харькове.

Назвали дочь Кира. Блогерша выложила милое видео на своей странице в Инстаграм, где показала свидетельство о рождении крохи – ее полное имя – Яловенко Кира Ивановна.

Свидетельство о рождении дочери Инны Белень. Фото: instagram.com/innka_belen/

Что известно о беременности Инны Белень

О своей беременности Инна сообщила в январе 2026 года — на пост-шоу проекта "Холостяк 14". Она регулярно делилась с аудиторией изменениями в своей жизни, публиковала фото с округлым животиком и откровенно рассказывала о самочувствии, которое не всегда было хорошим.

Инна Белень беременна. Фото: instagram.com/innka_belen/

Белень также делилась милыми видео по выписке из родильного. Ее муж устроил ей сюрприз дома с розовыми шариками и цветами.

Инна Белень родила дочь. Фото: instagram.com/innka_belen

Также она не раз подчеркивала, что этот период стал для нее особенным и наполненным новыми эмоциями. О семье и ребенке Инна мечтала давно — еще на проекте "Холостяк" она рассказывала, что уже готова к такой ответственности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жена Григория Решетника показала "округлый животик". Кристина заинтриговала подписчиков.