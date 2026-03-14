В шорт-лист попали, а в номинацию? Есть ли украинские фильмы среди претендентов на "Оскар 2026"

В шорт-лист премии "Оскар 2026" входили три украинские работы

В ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе состоится 98-я церемония вручения "Оскара". Американская киноакадемия включила три украинских фильма в шорт-лист премии, однако в число номинантов они не попали.

"Телеграф" решил выяснить, какие киноленты были в шаге от "Оскара 2026". Также мы напомним, какие еще украинские фильмы были в номинантах на кинопремию ранее.

Есть ли украинские фильмы в номинации на "Оскар 2026"

В декабре 2025 года Американская киноакадемия объявила шорт-лист 98-й церемонии премии "Оскар" в 12 категориях. Среди претендентов на награду оказались и украинские работы:

В категорию "Лучший документальный фильм" вошла работа режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки". В картине показаны ожесточенные бои за населенный пункт в Донецкой области. Эту же ленту пытались выдвинуть и в категории "Лучший международный полнометражный фильм", однако там она не прошла финальный отбор.

Также в списке претендентов был анимационный короткометражный фильм режиссера Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене". Лента была представлена в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм", но в число финальных номинантов также не вошла.

Кроме того, в шорт-лист категории "Лучший игровой короткометражный фильм" попала картина "Камень, ножницы, бумага" британского режиссера Франца Бема. Фильм посвящен полномасштабному вторжению России в Украину, а в съемках приняли участие украинские актеры, в том числе Александр Рудинский.ʼ

После финального голосования Американская киноакадемия объявила номинантов премии "Оскар", но украинских проектов среди них не оказалось.

Стоит напомнить, что первую статуэтку "Оскар" Украина получила в 2024 году. Награду завоевал документальный фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" (20 Days in Mariupol). Картина показала жестокую осаду города российскими войсками в феврале и марте 2022 года.

В 2025 году на премию "Оскар" претендовала картина "Фарфоровая война" (Porcelain War), однако тогда победить в своей категории ей не удалось.

