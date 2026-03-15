Липосакция вместо статуэтки. Что внутри подарочных наборов "Оскара" на $350 000 (фото)

Ди Каприо и Тимоти Шаламе получат "утешительные призы" ценой в целое состояние

В этом году для главных звезд Голливуда фраза "главное не победа, а участие" обретает вполне конкретный финансовый смысл. Независимо от исхода киноцеремонии "Оскар 2026", такие номинанты, как Тимоти Шаламе, Эмма Стоун и Леонардо Ди Каприо, покинут мероприятие с легендарным набором "Everyone Wins" ("Все в выигрыше").

Маркетинговое агентство Distinctive Assets подготовило для актеров подарки, общая стоимость которых достигает 350 000 долларов, пишет Daily Mail. Содержимое пакетов варьируется от предметов первой необходимости до весьма специфических услуг.

Что вошло в набор 2026 года:

Путешествия. Поездки на Шри-Ланку, Ибицу и даже в Арктику, а также недельный отдых в элитном калифорнийском отеле. К ним прилагаются дизайнерские чемоданы и дорожные аксессуары.

Красота и здоровье. Сертификаты на липосакцию, омолаживающие процедуры для лица, спа-программы от Rescue Spa и полное "преображение улыбки" у топового стоматолога Беверли-Хиллз.

Неожиданный сервис. В этом году в сет включили консультацию с адвокатом по разводам для составления брачного контракта .

Гастрономия и лайфстайл. Элитная текила, веганские сумки, нижнее белье, дизайнерские шлепанцы и продукты из каннабиса.

Зачем это нужно брендам?

Несмотря на то, что наборы официально не связаны с Академией кинематографических искусств и наук, компании платят огромные взносы только за право вложить свой продукт в этот пакет.

"Конечно, никому из этих знаменитостей не нужны бесплатные вещи. Это чистый маркетинг", — признается основатель Distinctive Assets Лаш Фари. Бренды охотно расстаются с товарами в обмен на престиж и ассоциацию своего имени с самыми влиятельными людьми мировой киноиндустрии.

