Десятки или лотки: как выгоднее покупать яйца перед Пасхой — ответ неочевиден

Некоторые варианты существенно экономят бюджет

Яйца в украинских супермаркетах продаются в разных форматах отпуска — от упаковок с десятками до больших лотков. И это непосредственно влияет на цену, что особенно важно во время повышенного спроса на данный продукт перед Пасхой.

"Телеграф", ссылаясь на данные сайта "Минфин" рассказывает о том, как выгоднее покупать яйца и есть ли существенная разница в цене. Так, согласно анализу аналитиков портала, в настоящий момент (март 2026) средняя цена на упаковку десятка куриных яиц С1 (Ясенсвіт) составляет примерно 87 гривен.

В это же время за увеличенные упаковки (18 штук) просят в среднем 149 гривен. А за большой лоток из 30 штук придется заплатить 263 гривны.

Что выгоднее брать?

Чтобы понять, какой вариант по-настоящему экономит бюджет, нужно привести всё к единому знаменателю — цене за 1 штуку.

10 штук — 8,70 грн

18 штук — 8,27 грн

30 штук — 8,76 грн

Парадокс, но как видно из анализа, "оптовая" покупка большого количества яиц оказалась самым невыгодным предложением, а в лидерах упаковки по 18 штук (выгода на каждом яйце до около 50 копеек).

Как покупать яйца выгодно. Инфографика "Телеграф"

