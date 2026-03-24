Цены удивят: во сколько обойдется пасхальная корзина в "АТБ"

Праздник влетит в копеечку

Пасха 2026 года в Украине приходится на 12 апреля. До праздника остается меньше трех недель — пора начинать формировать праздничную корзину.

"Телеграф" проанализировал сайт "АТБ" и разобрали, что из традиционного перечня можно уже сейчас купить в магазине. Мы расскажем, сколько стоит собрать пасхальную корзину.

Яйца и масло – база праздничной выпечки

Цены на куриные яйца (за 10 шт.) сейчас колеблются от 80,60 грн (собственная марка "Своя линия", 1 категория) до 90,70 грн ("Квочка Домашние"). Средняя цена за десяток отборных яиц составляет примерно 85–89 грн.

Куриные яйца в "АТБ"

Ситуация со сливочным маслом (пачка 180-200 г) выглядит следующим образом:

Бюджетные варианты (53-57% жирности) стартуют от 71,90 – 88,90 грн .

. Масло жирностью 82% ("Яготинское", "Ферма", "Молокия") стоит от 120,80 до 134,90 грн за пачку.

Масло в "АТБ"

От колбасы к буженине

Мясная тарелка традиционно является самой дорогой частью корзины.

Колбаса: "Салями Финская" стоит около 109,90 грн за 420 г, в то время как сырокопченые варианты (например, "Губернаторская") со скидкой обойдутся в 359,89 грн за кг.

Буженина и ветчина: За килограмм традиционной буженины придется отдать около 437,69 грн, а за ветчину "Экстра" — 388,99 грн.

Колбасы в "АТБ"

Сырное ассорти

Невозможно представить праздничный стол без сыра. В АТБ сейчас представлен широкий выбор как бюджетных, так и премиальных позиций:

Самые выгодные предложения от собственной марки "Своя линия" (Голландский, Сливочный, Гауда) — по 59,90 грн за 160 г.

за 160 г. Сыры от ТМ "Комо" (Сливочный, Сливочный) и "Звенигора" стоят в пределах 89,40 – 103,90 грн за упаковку 150-160 г.

за упаковку 150-160 г. Для любителей выдержанных вкусов сыр Dziugas (100 г) обойдется от 96,50 до 109,90 грн.

Что с куличами

Сейчас на полках АТБ массовая продажа пояса еще не началась, однако мы можем сориентироваться на прошлогодние показатели и прогнозы. В прошлом году небольшой кулич (ок. 200-300 г) можно было приобрести по цене от 45 до 70 грн, а большие панеттоне с сухофруктами стоили более 150-170 грн.

В этом году будет подорожать готовая выпечка. Основными факторами являются рост стоимости топлива, влияющий на логистику, а также повышение цен на энергоносители для пекарен и удорожание основных ингредиентов (сахара, муки и молочных продуктов). Ожидается, что средняя цена на кулич может возрасти на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

Напитки

Бутылка традиционного десертного вина "Кагор" (0,7 л) обойдется примерно в 187,60 грн.

Сколько стоит корзина

Если собирать минимальный праздничный набор (десяток яиц, пачка масла, палка колбасы, кусочек буженины (500 г), кагор и средняя пасха), то в этом году чек в АТБ составит примерно 850–1000 гривен.

Стоит отметить, что ближе к празднику сети обычно предлагают дополнительные акции, однако общая тенденция роста цен из-за инфляции и логистических сложностей остается неизменной. Так что тем, кто хочет сэкономить, стоит покупать продукты длительного хранения уже сейчас.

Стоимость пасхальной корзинки в 2026 году. Инфографика «Телеграф»

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоит собрать пасхальную корзину в "Сільпо".