Десятки чи лотки: як вигідніше купувати яйця перед Великоднем — відповідь не очевидна

Деякі варіанти суттєво економлять бюджет

Яйця в українських супермаркетах продаються у різних форматах пакувань — від упаковок із десятками до великих лотків. І це безпосередньо впливає на ціну, що особливо важливо під час підвищеного попиту на цей продукт перед Великоднем.

"Телеграф", посилаючись на дані сайту "Мінфін", розповідає про те, як вигідніше купувати яйця і чи є суттєва різниця в ціні. Так, згідно з аналізом аналітиків порталу, зараз (березень 2026 р.) середня ціна на упаковку десятка курячих яєць С1 (Ясенсвіт) становить приблизно 87 гривень.

Водночас за збільшені упаковки (18 штук) просять у середньому 149 гривень. А за великий лоток із 30 штук доведеться заплатити 263 гривні.

Що вигідніше брати?

Щоб зрозуміти, який варіант по-справжньому заощаджує бюджет, потрібно привести все до єдиного знаменника – ціні за 1 штуку.

10 штук — 8,70 грн

18 штук — 8,27 грн

30 штук — 8,76 грн

Парадокс, але як видно з аналізу, "оптова" купівля великої кількості яєць виявилася найневигіднішою пропозицією, а в лідерах упаковки по 18 штук (вигода на кожному яйці близько 50 копійок).

Як купляти яйця вигідно. Інфографіка Телеграф

