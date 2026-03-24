Десятки чи лотки: як вигідніше купувати яйця перед Великоднем — відповідь не очевидна
Деякі варіанти суттєво економлять бюджет
Яйця в українських супермаркетах продаються у різних форматах пакувань — від упаковок із десятками до великих лотків. І це безпосередньо впливає на ціну, що особливо важливо під час підвищеного попиту на цей продукт перед Великоднем.
"Телеграф", посилаючись на дані сайту "Мінфін", розповідає про те, як вигідніше купувати яйця і чи є суттєва різниця в ціні. Так, згідно з аналізом аналітиків порталу, зараз (березень 2026 р.) середня ціна на упаковку десятка курячих яєць С1 (Ясенсвіт) становить приблизно 87 гривень.
Водночас за збільшені упаковки (18 штук) просять у середньому 149 гривень. А за великий лоток із 30 штук доведеться заплатити 263 гривні.
Що вигідніше брати?
Щоб зрозуміти, який варіант по-справжньому заощаджує бюджет, потрібно привести все до єдиного знаменника – ціні за 1 штуку.
- 10 штук — 8,70 грн
- 18 штук — 8,27 грн
- 30 штук — 8,76 грн
Парадокс, але як видно з аналізу, "оптова" купівля великої кількості яєць виявилася найневигіднішою пропозицією, а в лідерах упаковки по 18 штук (вигода на кожному яйці близько 50 копійок).
