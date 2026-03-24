Цена кусается, но: Пасхальный кекс от Roshen стал звездой соцсетей (фото)

Православную Пасху в Украине будут праздновать 12 апреля. По сей день осталось меньше трех недель, поэтому магазины уже начали заполнять полки тематической выпечкой.

В сети Threads пользователи активно делятся отзывами и фотографиями шоколадного кекса. Его уже можно приобрести в фирменных кондитерских магазинах Roshen.

Как выглядит пасхальный кекс

Продукция обращает на себя внимание своим аппетитным видом. Это пышный и высокий кекс, щедро украшенный:

Снаружи: белая глазурь, обильно присыпанная большим количеством молочных шоколадных дропсов.

белая глазурь, обильно присыпанная большим количеством молочных шоколадных дропсов. Внутри: пользователи показывают на срезе мягкое, золотистое тесто, буквально "фаршированное" кусочками шоколада.

Сколько стоит

Цена на "Кекс Пасхальной" в фирменной сети является фиксированной и достаточно демократичной. Стоимость - 298,25 грн за штуку. Выпечка уже доступна как в магазинах, так и для заказа на официальном сайте компании.

Несмотря на то, что до праздника есть время, товар раскупают очень быстро. Пользователи соцсетей призывают "не идти, а бежать" в магазины, пока выпечка еще налицо. Некоторые покупают сразу по несколько штук, чтобы не стоять в огромных очередях.

