Где дешевле собрать пасхальную корзину: сравнение цен в "АТБ", "Сильпо" и других сетях

В сравнении учавствовали только самые базовые товары

Верующие в Украине уже готовятся к православной Пасхе, которая в этом году отмечается 12 апреля. Магазины уже пополняют ассортимент праздничной продукцией, а это значит, что уже можно приценится и сравнить ценники, чтобы в момент покупок собрать самый выгодный вариант пасхальной корзинки.

"Телеграф" проанализировал цены в популярных супермаркетах и рассказывает, где дешевле всего можно собрать базовый пасхальный набор продуктов. Для сравнения мы взяли только самые базовые товары: паска, яйца и кагор.

Цены (выбраны самые бюджетные предложения)

Упаковка яиц С1 (десяток)

"АТБ" "Своя линия" — 80.60 грн.

"Ашан" собственный бренд — 79.50 грн.

"Varus" "Від Доброї курки" — 73.80 грн.

"Novus" "Marka Promo" — 78.99 грн.

Сильпо "Повна чаша" (первая категория) — 58.79 грн

Паска

"Novus" — 34.99 грн. (за 100 г.)

"Ашан" "Cultua" — 70 грн (за 150г./100г. — 46 грн.)

"АТБ" — товар пока отсутствует.

"Сильпо" собственное производство — 39.99 грн (за 100г)

"Varus" товар пока отсутствует

Кагор

"Varus" "Премиум вин" — 156.40 грн. (по акции 125) за 750 мл.

"АТБ" "Добродар" — 187.60 грн. за 700 мл.

"Novus" "Кара-баш" — 194 грн. (по акции 139) за 750 мл.

"Ашан" "Украинский Таїрівский" — 156.40 грн. за 750 мл.

"Сильпо" "Украинський Таїрівський" — 139 грн.за 750 мл.

Цены на пасхальные продукты. Инфографика - Телеграф

