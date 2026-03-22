Цены на гречку растут: где купить почти килограмм крупы за 25 гривен

Цена на гречку в Украине продолжает стремительно лететь вверх. В популярных магазинах она стоит 50 гривен, но если поискать, то можно купить значительно более дешевые упаковки.

Мониторинг цен в сервисе "GoToShop" показывает, что сейчас самую дешевую гречку можно найти в сети "Сильпо" – упаковка 800 граммов стоит 24,99 гривны, причем на нее еще действует скидка 16%.

У "Auchan" гречка в упаковке 500 граммов стоит 29,90 гривны, что также является относительно доступным предложением.

В то же время у "Varus" цены значительно выше. К примеру, быстроразвариваемая гречка там стоит 42,90 гривны за 900 граммов, а обычная крупа — 50,90 гривны. Также в этой сети можно найти гречку "Сто пудов" за 32,90 гривны, но упаковка меньше — всего 400 граммов. Сюда также можно отнести и брендовую гречку "Varto" в пакетиках, которая обойдется в 33,90 гривны за 400 граммов.

Цены на гречку в "АТБ".

Сколько стоит крупа в "АТБ"

В сети "АТБ" представлено несколько вариантов гречневой крупы по разным ценам в зависимости от бренда и веса. Самое дешевое предложение — гречка "Разумный выбор" в упаковке по 1 кг, которая стоит 50,90 грн за упаковку, но сейчас она заканчивается.

Также в продаже есть гречневая ядра "Своя линия" непропаренная весом 0,9 кг за 65,90 грн. Для тех, кто предпочитает более премиальные варианты, доступна гречка Attuale (жареная ядра) в упаковке 1 кг, которая стоит 80,80 грн.

Кроме того, в ассортименте есть гречка "Своя линия" отборная в упаковке 0,5 кг по цене 45,90 грн.

Цены на гречку в "АТБ".

