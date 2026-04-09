Путину приготовиться? Как "наказание" Трампом стран НАТО может вылезти Кремлю боком

Татьяна Крутякова
Новость обновлена 09 апреля 2026, 08:48
В Вашингтоне настроены решительно

Президент США Дональд Трамп может "наказать" некоторые страны-члены НАТО за то, что они, по его мнению, не оказали достаточной поддержки во время операции против Ирана. Вероятнее всего, речь идет о закрытии некоторых военных баз и их передислокации.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники администрации. Как говорят собеседники, в списке стран, которым может "достаться" от Трампа, не только Испания и Германия.

"Довольно грустно, что НАТО отвернулось от американского народа в течение последних шести недель, когда именно американский народ финансировал их оборону", – заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

По ее словам, Трамп планирует провести очень "откровенный и искренний разговор" с генсеком НАТО Марко Рютте. В то же время, США могут и со своей стороны "наказать" страны, которые не были достаточно привлечены, по мнению Белого дома.

В списке этих стран может быть:

  • Испания — единственная страна НАТО, которая не обязалась тратить 5% своего ВВП на оборону, — заблокировала участвовавшие в операции в Иране американские самолеты от использования своего воздушного пространства.
  • Германия — ее чиновники раскритиковали войну Трампа, хотя Берлин является одним из крупнейших и важнейших центров для американских военных для поддержки их операций на Ближнем Востоке.
  • Италия — ненадолго заблокировала использование США авиабазы на Сицилии.
  • Франция — позволила Трампу использовать базу на юге Франции только после того, как стране гарантировали, что там приземлятся самолеты, не участвовавшие в ударах по Ирану.
Какие страны Европы Трамп может "наказать"

Наибольшей "мерой наказания", по мнению источников, будет закрытие американских баз. Вероятнее всего, это может затронуть именно Испанию и Германию. Также рассматривается вариант передислокации странам, которые оказались "более поддерживающими" — Польша, Румыния, Литва и Греция.

"У этих стран Восточной Европы есть одни из самых высоких показателей расходов на оборону в Альянсе и были одними из первых, кто заявил о своей поддержке международной коалиции для наблюдения за Ормузским проливом. После начала войны Румыния быстро одобрила запросы США на использование своих баз ВВС США", — говорится в материале.

В то же время, эта передислокация может не понравиться России и ее лидеру Владимиру Путину, ведь, таким образом, военные базы США будут гораздо ближе к Кремлю.

Известно, что всего в Европе размещено более 84 тысяч американских военнослужащих. Американские базы в Европе являются критическим центром глобальных военных операций США. Их размещение очень ценно для Европы, ведь привлекает немалые инвестиции. Кроме того, базы в Восточной Европе также служат сдерживающим фактором против России.

#США #НАТО #Иран #Дональд Трамп