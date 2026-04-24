Торгуют в РФ или нет? Что ответил украинский бренд, оскандалившийся с российской книгой

Представители бренда рассказали, почему в России продаются вещи с его торговой маркой

Украинский бренд одежды Ohueno оказался в центре скандала после публикации рекламного видео, в котором была использована книга российского издательства. Более того, страницы бренда есть в запрещенных в Украине MAX и "ВКонтакте".

"Телеграф" обратился к Ohueno за разъяснениями и получил ответы. Там заявляют о воровстве торговой марки.

Производитель одежды оконфузился, использовав при съемке рекламного ролика книгу российского издательства – перевод культового юмористического научно-фантастического романа британского писателя Дугласа Адамса The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy.

После волны возмущения компания удалила ролик и повторно обнародовала его с заблюренным переплетом, однако первоначальное видео уже успело распространиться в сети.

Переплет книги заблудили

Примечательно, что торговая марка Ohueno имеет страницы в запрещенных в Украине MAX и "ВКонтакте". Одежда продавалась в РФ не только после полномасштабного вторжения, это происходит и сейчас – последнее сообщение в ВК датировано 2 апреля этого года.

Страница Ohueno "ВКонтакте"

Последнее сообщение бренда "ВКонтакте"

Относительно Telegram, там продвижение одежды в 2026 году не удалось – возможно потому, что в России заблокировали этот мессенджер. Последний раз в аккаунт заходили еще в январе. Следует отметить, что номер телефона совпадает с указанным в ВК.

Страница Ohueno в Telegram

Согласно информации в ВК, головной офис расположен в Обнинске Калужской области.

Информация о бренде в России

По просьбе "Телеграфа" объяснить выбор для рекламы книги именно российского издательства и предположение, что ролик мог быть "заточен" под российский рынок, в Ohueno ответили, что просто оставили это без внимания.

"Никто ничего не планировал, книга случайная… Даже не обратили на это внимания", – отмечают в компании.

К слову, в Украине то же литературное произведение было издано в 2025 году под названием "Путівник по Галактиці для космотуристів" издательством "Богдан". Конечно, на государственном языке.

Относительно существования страниц бренда в российском мессенджере MAX и соцсети "ВКонтакте", которые запрещены в Украине, в компании уверенно заявляют, что не имеют никакого отношения к этому и были вынуждены давать разъяснения, в частности на официальной странице. Отметим, что официального ответа компании ни на странице в Instagram, ни на сайте Ohueno "Телеграф" не нашел.

Ответ на запрос "Телеграфа"

"Мы с ними уже 12 лет воюем где только возможно, писали в Instagram и Meta и документы присылали на регистрацию торговой марки. Никто ничего не может сделать с РФ и как-то повлиять, а этот ТГ, который Вы послали на скрине вообще впервые видим", – ответили в Ohueno.

Напомним, одним из предметов торга на переговорах о завершении войны в Украине для России является снятие санкций. На этом фоне в медиа все чаще пишут о возвращении на российский рынок ушедших из него западных брендов или прекративших инвестировать в представительства после 2022 года.