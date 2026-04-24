Пора запасаться лекарствами? Как блокировка счетов двух поставщиков ударит по аптекам

На эти две компании приходится около 80% рынка дистрибьюции

Действительно ли в Украине могут исчезнуть с полок некоторые лекарства из-за блокирования счетов дистрибьюторов "Оптима-Фарм" и "БаДМ" и насколько эта ситуация критична для аптек, узнавал "Телеграф". В сети "Аптека 9-1-1" уже прокомментировали ситуацию.

По словам компании, блокировка счетов — заметный фактор для фармацевтического рынка, ведь через дистрибьюторов проходят отлаженные логистические маршруты поставок лекарств.

"Если проблема с расчетами не будет решена, рынок может столкнуться не только с задержками, а и с системными перебоями в обеспечении лекарствами", — говорят в пресс-службе.

Сеть "Аптека 9-1-1" подчеркнула, что уже внимательно мониторит динамику остатков, и в настоящее время аптеки имеют сформированный запас препаратов, которого в среднем хватает на месяц работы. За это время у компании будет возможность найти выход из ситуации без недостатка лекарства.

"Приоритетной задачей остается обеспечение доступности критически важных категорий препаратов, где стабильность поставок жизненно необходима. Мы надеемся, что конструктивное решение правовых вопросов позволит избежать системных сбоев в обеспечении населения лекарствами", — добавили в пресс-службе.

Заметим, что к моменту выхода публикации "Телеграф" не смог получить комментарии ни от самых заблокированных дистрибьюторов, ни от Минздрава, ни от других крупных сетей аптек, хотя и направил соответствующие запросы.

Что предшествовало

Как сообщала "Экономическая правда", в Украине заблокировали счета двух крупнейших фармацевтических дистрибьюторов "Оптима-Фарм" и "БаДМ". Исполнительное производство по первой компании было начато 22 апреля 2026 года в отделе принудительного исполнения решений Государственной исполнительной службы.

Также частично заблокированы счета еще одного крупного фармдистрибьютора — "БаДМ". Его счета были арестованы еще в декабре 2025 года, и тогда компания некоторое время не могла рассчитываться с поставщиками. На эти две компании приходится около 80% рынка дистрибуции лекарства.

