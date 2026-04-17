В Европе сказали, когда должна закончиться война в Украине

Путин не планирует останавливаться сейчас

Начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина убежден, что война в Украине продлится минимум 4 года. Европа должна готовиться к возможной агрессии со стороны России.

Об этом генерал рассказал газете Le Soir. По его словам, президент России Владимир Путин пока не планирует останавливаться.

"2030 год станет тяжелым периодом для Европы. В то же время будем надеяться, что война в Украине уже закончится. Россия останется с этой армией в 650–700 тысяч закаленных бойцов", — заявил Вансина.

По его словам, до 2030 года Европа имеет возможность сказать Путину, что даже без американцев он не выиграет войны.

"У нас еще несколько лет. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые покупают нам это время. Именно поэтому мы так сильно их поддерживаем", — говорит генерал.

Новость дополняется…